ФОТО. УАФ показала финансовые показатели украинского футбола за 2024 год
Цифры были обнародованы на закрытой встрече с журналистами
В пятницу, 24 мая 2024 года, в Доме футбола проходит закрытая встреча между спортивными журналистами и представителями Украинской ассоциации футбола, в частности ее президентом Андреем Шевченко.
На встрече представителям СМИ выдали документы, в которых приведены детальные финансовые показатели УАФ. По ним можно оценить поступления, расходы и собственно бюджет украинского футбола на 2024 год.
ФОТО. УАФ показала финансовые показатели украинского футбола за 2024 год
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Откуда деньжата?