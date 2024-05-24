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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 12:16 | Обновлено 24 мая 2024, 12:30
423
1

ФОТО. УАФ показала финансовые показатели украинского футбола за 2024 год

Цифры были обнародованы на закрытой встрече с журналистами

24 мая 2024, 12:16 | Обновлено 24 мая 2024, 12:30
423
1
ФОТО. УАФ показала финансовые показатели украинского футбола за 2024 год
УАФ

В пятницу, 24 мая 2024 года, в Доме футбола проходит закрытая встреча между спортивными журналистами и представителями Украинской ассоциации футбола, в частности ее президентом Андреем Шевченко.

На встрече представителям СМИ выдали документы, в которых приведены детальные финансовые показатели УАФ. По ним можно оценить поступления, расходы и собственно бюджет украинского футбола на 2024 год.

ФОТО. УАФ показала финансовые показатели украинского футбола за 2024 год

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Xvalenok03
Без пол литра не разберешься. 
Шевченко и его молодая команда пришли к власти. Объявили о крупной недостаче в бюджете от попередников, а тут сразу такую прибыли расписали. И это не считая огромных расходов на чиновников.
Откуда деньжата?
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