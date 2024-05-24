В пятницу, 24 мая 2024 года, в Доме футбола проходит закрытая встреча между спортивными журналистами и представителями Украинской ассоциации футбола, в частности ее президентом Андреем Шевченко.

На встрече представителям СМИ выдали документы, в которых приведены детальные финансовые показатели УАФ. По ним можно оценить поступления, расходы и собственно бюджет украинского футбола на 2024 год.

ФОТО. УАФ показала финансовые показатели украинского футбола за 2024 год