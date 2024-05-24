Артем ГАГАРИН: «Мы не боимся расставаться с игроками»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал о трансферной политике клуба.

– Сейчас вокруг «Кривбасса» ходит много слухов относительно трансферов. Говорят, что Бескоровайный перейдет в «Полесье» за полтора миллиона долларов, а зарубежные клубы интересуются Бизиманой и Дибанго. Можете подтвердить или опровергнуть?

– Вопросами трансферов занимаются наш генеральный директор Владимир Баенко, главный тренер и скаутский отдел. Могу подтвердить слова Баенко, что «Кривбасс» ведет переговоры с пятью-шестью новичками.

Также есть предметный интерес со стороны других клубов к нашим футболистам. Дыма без огня, как говорится, не бывает. «Кривбасс» показал великолепный результат в этом сезоне УПЛ, поэтому вполне нормально, что на наших игроков есть спрос. Мы не боимся расставаться с игроками в пределах разумного. Продажа и покупка футболистов показывает, что клуб здоров и он функционирует. Держать кого-то силой – это путь в никуда. Когда мы продали Капича, то все кричали, что «Кривбассу» хана и будет беда». Но мы подписали Илича, Бизиману и других и заняли третье место в УПЛ. Трансферы – это нормальный рабочий процесс, кто-то приходит, кто-то уходит.