Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ГАГАРИН: «Судейство в матче Динамо – Кривбасс? Все всё видели»
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 11:15 |
1023
2

Артем ГАГАРИН: «Судейство в матче Динамо – Кривбасс? Все всё видели»

Вице-президент «Кривбасса» оценил работу Екатерины Монзуль

24 мая 2024, 11:15 |
1023
2
Артем ГАГАРИН: «Судейство в матче Динамо – Кривбасс? Все всё видели»
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин прокомментировал судейство в матче 29-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:3), а также оценил работу новой главы Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль.

– Юрий Вернидуб был недоволен судейством в матче «Динамо» – «Кривбасс». Как Вы оцените арбитраж в этой игре и в целом?

– Я не хочу обсуждать работу арбитров в матче с «Динамо», все все видели и так. Что касается судейства в целом, то изменения не могут произойти за короткий период, потому что система строилась годами. Чтобы изменить ее к лучшему, нужно время.

– Есть ли уже какой-то позитив после прихода Екатерины Монзуль?

– Это же не только от госпожи Екатерины зависит, с ней работает целая команда. И прогресс уже можно увидеть: использование детектора лжи для арбитров, жеребьевка судей, машины VAR на все матчи тура. Это же и раньше можно было сделать, но предшественники этого почему-то не делали. Однако у комитета работы еще много и, как я уже говорил, им нужно время.

По теме:
Артем ГАГАРИН: «Мы не боимся расставаться с игроками»
Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»
Клуб из Нидерландов уведомил о возвращении игрока в Динамо Киев
Артем Гагарин Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Катерина Монзуль судейство
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Бокс | 23 мая 2024, 19:43 0
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику

Тайсон проиграл украинскому боксеру Александру Усику в мегафайте за абсолют

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 24 мая 2024, 00:02 0
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира

Четыре лучшие команды пробились в 1/2 финала

Вечный лабиринт Юрия Максимова
Футбол | 24.05.2024, 10:02
Вечный лабиринт Юрия Максимова
Вечный лабиринт Юрия Максимова
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 24.05.2024, 09:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд итальянского футбола остался без главного тренера
Футбол | 24.05.2024, 11:29
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд итальянского футбола остался без главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд итальянского футбола остался без главного тренера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
О, ще один поворознюк.
Ответить
+1
Remark
Прихильникам 95 кварталу повістки не видають? 
Яка бронь у цього експерта?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
22.05.2024, 12:45 4
Бокс
Бэйл назвал главного претендента на Золотой мяч-2024 и огласил условие
Бэйл назвал главного претендента на Золотой мяч-2024 и огласил условие
22.05.2024, 13:23
Футбол
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
23.05.2024, 09:05 8
Футбол
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
22.05.2024, 13:36 2
Бокс
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
22.05.2024, 13:59 3
Бокс
Непобедимый супертяж бросил вызов Усику после мегафайта за абсолют
Непобедимый супертяж бросил вызов Усику после мегафайта за абсолют
22.05.2024, 10:00 4
Бокс
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем