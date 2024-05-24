Артем ГАГАРИН: «Судейство в матче Динамо – Кривбасс? Все всё видели»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин прокомментировал судейство в матче 29-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:3), а также оценил работу новой главы Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль.

– Юрий Вернидуб был недоволен судейством в матче «Динамо» – «Кривбасс». Как Вы оцените арбитраж в этой игре и в целом?

– Я не хочу обсуждать работу арбитров в матче с «Динамо», все все видели и так. Что касается судейства в целом, то изменения не могут произойти за короткий период, потому что система строилась годами. Чтобы изменить ее к лучшему, нужно время.

– Есть ли уже какой-то позитив после прихода Екатерины Монзуль?

– Это же не только от госпожи Екатерины зависит, с ней работает целая команда. И прогресс уже можно увидеть: использование детектора лжи для арбитров, жеребьевка судей, машины VAR на все матчи тура. Это же и раньше можно было сделать, но предшественники этого почему-то не делали. Однако у комитета работы еще много и, как я уже говорил, им нужно время.