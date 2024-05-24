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  4. Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»
Украина. Первая лига
24 мая 2024, 11:10 | Обновлено 24 мая 2024, 11:19
1671
9

Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»

Поворознюк доволен работой арбитров в Первой лиге

24 мая 2024, 11:10 | Обновлено 24 мая 2024, 11:19
1671
9
Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»
ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что отметил позитивные изменения в работе арбитров после того, как президентом УАФ стал Андрей Шевченко, а Екатерину Монзуль назначили руководить комитетом арбитров.

– Как оцените судейство в Первой лиге после прихода Шевченко и Монзуль в УАФ?

– Если честно, то я ох**вший!

– В хорошем или плохом плане?

– Ну, конечно, в хорошем. Ну, чего раньше это нельзя было сделать? Сейчас все по-другому. Арбитры судят честно. А раньше было как? Приезжают – и сразу: «Сколько?», «Кто?», «Как?».

Сейчас, когда приезжают, я спрашиваю, мне же интересно: «Что и как происходит?». Арбитры отвечают: «Александр Григорьевич, это все в прошлом. Сейчас начинаем с чистого листа». Настолько приятно такое слышать! Ну почему раньше такое не сделали?» – сказал Поворознюк.

«Ингулец» по итогам сезона Первой лиги гарантировал себе выход в УПЛ.

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Первая лига Украины Александр Поворознюк Ингулец Катерина Монзуль Андрей Шевченко чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
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Комментарии 9
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Vbolivalnyk-Peter
Походу Поворознюк зам себе "спалив"... Постійно "кашляв" суддям...
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+2
Harun Bakircioğlu
Это что арбитры теперь норковые шубы, ролексы и брабусы не смогут купить? Астанавитесь, они ж так все поувольняются.
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+2
a.fedorenko1953
Пан Поворознюк, той ви не даєте? Тоді у наступному сезоні знов у пердів повернетися.
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+1
Xvalenok03
Когда вы так говорите иван васильевич, то мне кажется , что вы бредите.
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+1
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Dfs2262ar
Який бред!)))
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+1
Falko
Паровоз традиційно лиже буграм, хоч у спорті, хоч у політиці, хоч у бізнесі. Нічого нового в цьому старому світі. Ось саме так і раніше було, і зараз нічого не змінилося.
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0
umnuy2
нужно монзуль тогда в прокуратуру полицию суды(где там ещё у нас не с чистого листа всё)
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0
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