Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что отметил позитивные изменения в работе арбитров после того, как президентом УАФ стал Андрей Шевченко, а Екатерину Монзуль назначили руководить комитетом арбитров.

– Как оцените судейство в Первой лиге после прихода Шевченко и Монзуль в УАФ?

– Если честно, то я ох**вший!

– В хорошем или плохом плане?

– Ну, конечно, в хорошем. Ну, чего раньше это нельзя было сделать? Сейчас все по-другому. Арбитры судят честно. А раньше было как? Приезжают – и сразу: «Сколько?», «Кто?», «Как?».

Сейчас, когда приезжают, я спрашиваю, мне же интересно: «Что и как происходит?». Арбитры отвечают: «Александр Григорьевич, это все в прошлом. Сейчас начинаем с чистого листа». Настолько приятно такое слышать! Ну почему раньше такое не сделали?» – сказал Поворознюк.

«Ингулец» по итогам сезона Первой лиги гарантировал себе выход в УПЛ.