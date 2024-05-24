Лучший бомбардир Франции завершит карьеру в сборной после Евро-2024

Форвард Оливье Жиру объявил о том, что завершит карьеру в сборной Франции после выступлений на чемпионате Европы. Сейчас 37-летний игрок является лучшим бомбардиром национальной команды с 57 голами.

Ближе всех среди действующих игроков находится Килиан Мбаппе, у которого 46 голов за сборную.

Жиру отметил, что хочет дать шанс молодым игрокам, а сам сосредоточится на выступлениях в МЛС. Недавно Оливье подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес».

В группе Евро-2024 Франция сыграет против Польши, Нидерландов и Австрии.