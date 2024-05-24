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  4. Лучший бомбардир Франции завершит карьеру в сборной после Евро-2024
Чемпионат Европы
24 мая 2024, 09:51 |
984
0

Лучший бомбардир Франции завершит карьеру в сборной после Евро-2024

Жиру сосредоточится на выступлениях в МЛС

24 мая 2024, 09:51 |
984
0
Лучший бомбардир Франции завершит карьеру в сборной после Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард Оливье Жиру объявил о том, что завершит карьеру в сборной Франции после выступлений на чемпионате Европы. Сейчас 37-летний игрок является лучшим бомбардиром национальной команды с 57 голами.

Ближе всех среди действующих игроков находится Килиан Мбаппе, у которого 46 голов за сборную.

Жиру отметил, что хочет дать шанс молодым игрокам, а сам сосредоточится на выступлениях в МЛС. Недавно Оливье подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес».

В группе Евро-2024 Франция сыграет против Польши, Нидерландов и Австрии.

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Иван Зинченко Источник: L'Equipe
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