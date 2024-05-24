Легендарный Ширер составил сборную сезона в АПЛ. Есть случайные?
Бывший нападающий собрал 11 лучших
Экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер представил свою версию символической сборной из лучших игроков по итогам сезона-2023/2024 в Английской Премьер-лиге.
В команду Ширера вошли Джордан Пикфорд («Эвертон»), Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс, Деклан Райс (все – «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Лучшим наставником АПЛ-2023/2024 ныне 53-летний Ширер назвал главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолу.
Как известно, чемпионом Англии сезона-2023/2024 стал «Манчестер Сити». Это четвертый кряду титул «горожан». В топ-3 финишировали «Арсенал» и «Ливерпуль».
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