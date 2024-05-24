Мичел поставил оценку Жироне за сезон и рассказал о цели на последний матч

Наставник «Жироны» Мичел перед последним туром Ла Лиги заявил, что ставит команде оценку 10 из 10 за нынешний сезон, однако хочет, чтобы игроки набрали 80 очков в чемпионате.

«Я знаю, какую оценку я поставлю игрокам за сезон. Это 10 из 10. Для меня в нынешнем сезоне это было невероятное приключение, я горжусь тем, чего мы достигли в текущем чемпионате. Цель на следующий сезон? Я еще об этом не думал, будет время».

«Сейчас хотелось бы выиграть последний матч с «Гранадой» и набрать 80 очков. Только три или четыре команды в истории Ла Лиги набирали столько пунктов, поэтому хотелось бы сделать это», — сказал Мичел.

У команды сейчас 78 очков.