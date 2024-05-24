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  4. Мичел поставил оценку Жироне за сезон и рассказал о цели на последний матч
Испания
24 мая 2024, 08:12 | Обновлено 24 мая 2024, 09:14
2183
1

Мичел поставил оценку Жироне за сезон и рассказал о цели на последний матч

Тренер поставил команде оценку 10 баллов

24 мая 2024, 08:12 | Обновлено 24 мая 2024, 09:14
2183
1
Мичел поставил оценку Жироне за сезон и рассказал о цели на последний матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Жироны» Мичел перед последним туром Ла Лиги заявил, что ставит команде оценку 10 из 10 за нынешний сезон, однако хочет, чтобы игроки набрали 80 очков в чемпионате.

«Я знаю, какую оценку я поставлю игрокам за сезон. Это 10 из 10. Для меня в нынешнем сезоне это было невероятное приключение, я горжусь тем, чего мы достигли в текущем чемпионате. Цель на следующий сезон? Я еще об этом не думал, будет время».

«Сейчас хотелось бы выиграть последний матч с «Гранадой» и набрать 80 очков. Только три или четыре команды в истории Ла Лиги набирали столько пунктов, поэтому хотелось бы сделать это», — сказал Мичел.

У команды сейчас 78 очков.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу Ла Лига Антон Цыганков Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: AS
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Алекс 122
Він безглуздо загубив багато очок з Мальоркою Алмерією .міг би навіть за чемпіонство боротися 
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