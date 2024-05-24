Мичел поставил оценку Жироне за сезон и рассказал о цели на последний матч
Тренер поставил команде оценку 10 баллов
Наставник «Жироны» Мичел перед последним туром Ла Лиги заявил, что ставит команде оценку 10 из 10 за нынешний сезон, однако хочет, чтобы игроки набрали 80 очков в чемпионате.
«Я знаю, какую оценку я поставлю игрокам за сезон. Это 10 из 10. Для меня в нынешнем сезоне это было невероятное приключение, я горжусь тем, чего мы достигли в текущем чемпионате. Цель на следующий сезон? Я еще об этом не думал, будет время».
«Сейчас хотелось бы выиграть последний матч с «Гранадой» и набрать 80 очков. Только три или четыре команды в истории Ла Лиги набирали столько пунктов, поэтому хотелось бы сделать это», — сказал Мичел.
У команды сейчас 78 очков.
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