Челси – среди лидеров АПЛ по количеству травм. Хуже дела только у МЮ
Частично это объясняет неудачный сезон
По итогам сезона АПЛ официальный сайт чемпионата подсчитал общее количество травм в составе каждой команды, а также количество травмировавших игроков.
«Челси» Михаила Мудрика занимает второе место в чемпионате по общему количеству травм (когда игрок пропустил хотя бы один матч) – их было 43, больше лишь у «Манчестер Юнайтед» (45).
Кроме того «Челси» находится на шестой позиции по количеству травмировавшихся в сезоне футболистов – таких у команды было 20. Лидером печального рейтинга является «Тоттенхэм» (22).
АПЛ подсчитала, что общее количество травм в сравнении с минувшим сезоном выросло на 11%.
С хорошей стороны себя проявил чемпион: «Манчестер Сити» стал лучшей командой по количеству травмированных игроков в сезоне (14), а также среди лучших по общему количеству травм (26).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван абсолютно ничего не показал и проиграл Батыржану Джукембаеву техническим нокаутом
Фортуна из Дюссельдорфа отгрузила 3 мяча в ворота Бохума с Иваном Ордецом