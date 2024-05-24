Челси – среди лидеров АПЛ по количеству травм. Хуже дела только у МЮ

По итогам сезона АПЛ официальный сайт чемпионата подсчитал общее количество травм в составе каждой команды, а также количество травмировавших игроков.

«Челси» Михаила Мудрика занимает второе место в чемпионате по общему количеству травм (когда игрок пропустил хотя бы один матч) – их было 43, больше лишь у «Манчестер Юнайтед» (45).

Кроме того «Челси» находится на шестой позиции по количеству травмировавшихся в сезоне футболистов – таких у команды было 20. Лидером печального рейтинга является «Тоттенхэм» (22).

АПЛ подсчитала, что общее количество травм в сравнении с минувшим сезоном выросло на 11%.

С хорошей стороны себя проявил чемпион: «Манчестер Сити» стал лучшей командой по количеству травмированных игроков в сезоне (14), а также среди лучших по общему количеству травм (26).