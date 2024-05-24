Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – среди лидеров АПЛ по количеству травм. Хуже дела только у МЮ
Англия
24 мая 2024, 07:50 | Обновлено 24 мая 2024, 07:51
28
0

Челси – среди лидеров АПЛ по количеству травм. Хуже дела только у МЮ

Частично это объясняет неудачный сезон

24 мая 2024, 07:50 | Обновлено 24 мая 2024, 07:51
28
0
Челси – среди лидеров АПЛ по количеству травм. Хуже дела только у МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам сезона АПЛ официальный сайт чемпионата подсчитал общее количество травм в составе каждой команды, а также количество травмировавших игроков.

«Челси» Михаила Мудрика занимает второе место в чемпионате по общему количеству травм (когда игрок пропустил хотя бы один матч) – их было 43, больше лишь у «Манчестер Юнайтед» (45).

Кроме того «Челси» находится на шестой позиции по количеству травмировавшихся в сезоне футболистов – таких у команды было 20. Лидером печального рейтинга является «Тоттенхэм» (22).

АПЛ подсчитала, что общее количество травм в сравнении с минувшим сезоном выросло на 11%.

С хорошей стороны себя проявил чемпион: «Манчестер Сити» стал лучшей командой по количеству травмированных игроков в сезоне (14), а также среди лучших по общему количеству травм (26).

По теме:
Приоритет – защитник Барсы. Челси работает над первым большим трансфером
Без топ-тренеров. Челси сократил список претендентов до трех фамилий
Почеттино может возглавить топ-сборную после увольнения из Челси
Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Михаил Мудрик Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безвольное поражение в США. Рефери остановил бой Редкача в 5-м раунде
Бокс | 23 мая 2024, 08:26 12
Безвольное поражение в США. Рефери остановил бой Редкача в 5-м раунде
Безвольное поражение в США. Рефери остановил бой Редкача в 5-м раунде

Иван абсолютно ничего не показал и проиграл Батыржану Джукембаеву техническим нокаутом

Шаг навстречу Бундеслиге. Зафиксирован разгром в первом переходном матче
Футбол | 24 мая 2024, 06:05 2
Шаг навстречу Бундеслиге. Зафиксирован разгром в первом переходном матче
Шаг навстречу Бундеслиге. Зафиксирован разгром в первом переходном матче

Фортуна из Дюссельдорфа отгрузила 3 мяча в ворота Бохума с Иваном Ордецом

Таблицы ЧЕ U17. Кипр уступил Сербии. Украина потеряла все шансы на плей-офф
Футбол | 24.05.2024, 00:23
Таблицы ЧЕ U17. Кипр уступил Сербии. Украина потеряла все шансы на плей-офф
Таблицы ЧЕ U17. Кипр уступил Сербии. Украина потеряла все шансы на плей-офф
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
Футбол | 23.05.2024, 08:19
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
Война | 23.05.2024, 19:51
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
23.05.2024, 15:10 18
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.05.2024, 09:11 2
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2024, 09:00 2
Хоккей
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
22.05.2024, 21:50 7
Футбол
Непобедимый супертяж бросил вызов Усику после мегафайта за абсолют
Непобедимый супертяж бросил вызов Усику после мегафайта за абсолют
22.05.2024, 10:00 4
Бокс
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
22.05.2024, 13:36 1
Бокс
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
22.05.2024, 12:45 4
Бокс
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
23.05.2024, 19:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем