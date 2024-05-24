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  4. Бавария договорилась с новым тренером. Скоро объявит о контракте
Германия
24 мая 2024, 07:28 |
1056
0

Бавария договорилась с новым тренером. Скоро объявит о контракте

С мюнхенской командой будет работать Компани

24 мая 2024, 07:28 |
1056
0
Бавария договорилась с новым тренером. Скоро объявит о контракте
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

«Бавария» после неудач с несколькими тренерами сумела договориться о подписании контракта с наставником «Бернли» Венсаном Компани.

Стороны готовы оформить договор, однако мюнхенскому клубу нужно выплатить компенсацию «Бернли». Венсан уже сообщил руководству о своем решении уйти.

Несмотря на то, что команда вылетела из АПЛ, «Баварии» нравятся стиль и подход специалиста к работе, поэтому выбор остановили именно на бельгийце.

Ранее «Бавария» не сумела договориться с Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Ральфом Рангником и другими специалистами, а также не смогла убедить Томаса Тухеля остаться.

О контракте должны объявить в ближайшее время.

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Бавария Венсан Компани чемпионат Германии по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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