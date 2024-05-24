Бавария договорилась с новым тренером. Скоро объявит о контракте
С мюнхенской командой будет работать Компани
«Бавария» после неудач с несколькими тренерами сумела договориться о подписании контракта с наставником «Бернли» Венсаном Компани.
Стороны готовы оформить договор, однако мюнхенскому клубу нужно выплатить компенсацию «Бернли». Венсан уже сообщил руководству о своем решении уйти.
Несмотря на то, что команда вылетела из АПЛ, «Баварии» нравятся стиль и подход специалиста к работе, поэтому выбор остановили именно на бельгийце.
Ранее «Бавария» не сумела договориться с Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Ральфом Рангником и другими специалистами, а также не смогла убедить Томаса Тухеля остаться.
О контракте должны объявить в ближайшее время.
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