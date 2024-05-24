Бавария договорилась с новым тренером. Скоро объявит о контракте

«Бавария» после неудач с несколькими тренерами сумела договориться о подписании контракта с наставником «Бернли» Венсаном Компани.

Стороны готовы оформить договор, однако мюнхенскому клубу нужно выплатить компенсацию «Бернли». Венсан уже сообщил руководству о своем решении уйти.

Несмотря на то, что команда вылетела из АПЛ, «Баварии» нравятся стиль и подход специалиста к работе, поэтому выбор остановили именно на бельгийце.

Ранее «Бавария» не сумела договориться с Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Ральфом Рангником и другими специалистами, а также не смогла убедить Томаса Тухеля остаться.

О контракте должны объявить в ближайшее время.