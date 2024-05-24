Приоритет – защитник Барсы. Челси работает над первым большим трансфером

По информации английских и испанских СМИ, «Челси» летом намерен подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо, с которым уже связывались по поводу условий контракта.

Каталонцы из-за сложной финансовой ситуации могут быть вынуждены продать центрального защитника, а лондонский клуб ищет молодого, но уже опытного футболиста, который помог бы стабилизировать ситуацию в обороне.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Араухо завершается летом 2026 года. Каталонский клуб хотел бы продлить договор, но договориться с футболистом пока не может.