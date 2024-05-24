Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Приоритет – защитник Барсы. Челси работает над первым большим трансфером
Англия
24 мая 2024, 07:11 |
681
0

Приоритет – защитник Барсы. Челси работает над первым большим трансфером

Клуб будет бороться за Араухо

24 мая 2024, 07:11 |
681
0
Приоритет – защитник Барсы. Челси работает над первым большим трансфером
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

По информации английских и испанских СМИ, «Челси» летом намерен подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо, с которым уже связывались по поводу условий контракта.

Каталонцы из-за сложной финансовой ситуации могут быть вынуждены продать центрального защитника, а лондонский клуб ищет молодого, но уже опытного футболиста, который помог бы стабилизировать ситуацию в обороне.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Араухо завершается летом 2026 года. Каталонский клуб хотел бы продлить договор, но договориться с футболистом пока не может.

По теме:
Челси – среди лидеров АПЛ по количеству травм. Хуже дела только у МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла теряет еще одного игрока. Команду покинул форвард
Без топ-тренеров. Челси сократил список претендентов до трех фамилий
Челси Барселона Рональд Араухо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
Война | 23 мая 2024, 19:51 68
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»

Очередное скандальное заявление от футболиста, который когда-то вызывал уважение у украинских фанов

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23 мая 2024, 09:00 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Кривбасс может получить гарантированную путевку в евроосень. Что нужно?
Футбол | 24.05.2024, 06:30
Кривбасс может получить гарантированную путевку в евроосень. Что нужно?
Кривбасс может получить гарантированную путевку в евроосень. Что нужно?
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Бокс | 23.05.2024, 19:43
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Бешикташ и Трабзонспор устроили зарубу в финале Кубка Турции
Футбол | 24.05.2024, 05:47
Бешикташ и Трабзонспор устроили зарубу в финале Кубка Турции
Бешикташ и Трабзонспор устроили зарубу в финале Кубка Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.05.2024, 09:11 2
Футбол
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
23.05.2024, 10:38 6
Бокс
Аталанта – Байер. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы 2023/24
Аталанта – Байер. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы 2023/24
22.05.2024, 20:49 49
Футбол
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
22.05.2024, 10:17 4
Футбол
Непобедимый супертяж бросил вызов Усику после мегафайта за абсолют
Непобедимый супертяж бросил вызов Усику после мегафайта за абсолют
22.05.2024, 10:00 4
Бокс
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
22.05.2024, 13:59 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем