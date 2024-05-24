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Турция
24 мая 2024, 05:47 | Обновлено 24 мая 2024, 05:57
528
0

Бешикташ и Трабзонспор устроили зарубу в финале Кубка Турции

Орлы забили победный гол на 90+4 минуте финального матча

24 мая 2024, 05:47 | Обновлено 24 мая 2024, 05:57
528
0
Бешикташ и Трабзонспор устроили зарубу в финале Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Команды Бешикташ и Трабзонспор устроили зарубу в финале Кубка Турции (3:2).

Орлы забили победный гол на 90+4 минуте финального матча.

Количество трофеев в Кубке Турции: Галатасарай (18), Бешикташ (11), Трабзонспор (9), Фенербахче (7).

Кубок Турции. Финал, 23 мая

Бешикташ – Трабзонспор – 3:2

Голы: Геззаль, 45+3, Учан, 54, Аль-Мусрати, 90+4 – Онуачу, 13, Николя Пепе, 89

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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