Турция24 мая 2024, 05:47 | Обновлено 24 мая 2024, 05:57
528
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Бешикташ и Трабзонспор устроили зарубу в финале Кубка Турции
Орлы забили победный гол на 90+4 минуте финального матча
24 мая 2024, 05:47 | Обновлено 24 мая 2024, 05:57
528
0
Команды Бешикташ и Трабзонспор устроили зарубу в финале Кубка Турции (3:2).
Орлы забили победный гол на 90+4 минуте финального матча.
Количество трофеев в Кубке Турции: Галатасарай (18), Бешикташ (11), Трабзонспор (9), Фенербахче (7).
Кубок Турции. Финал, 23 мая
Бешикташ – Трабзонспор – 3:2
Голы: Геззаль, 45+3, Учан, 54, Аль-Мусрати, 90+4 – Онуачу, 13, Николя Пепе, 89
Видео голов и обзор матча
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