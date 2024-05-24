В Нидерландах определены финалисты плей-офф за путевку в Лигу конференций.

В полуфиналах Гоу Эхед Иглз обыграл НЕК Неймеген (2:1), а Утрехт справился со Спартой из Роттердама (3:1).

В решающем поединке за путевку 26 мая встретятся Гоу Эхед Иглз и Утрехт.

Чемпионат Италии. За путевку в Лигу конференций

1/2 финала, 23 мая

Неймеген [6] – Гоу Эхед Иглс [9] – 1:2

Голы: Сано, 57 – Стоккерс, 77, Ромменс, 86

Утрехт [7] – Спарта Роттердам [8] – 3:1

Голы: Фламинго, 41, Ламмерс, 70, Йенсен, 90+3 – Лауритсен, 38

Финал. 26 мая

Гоу Эхед Иглс – Спарта Роттердам

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