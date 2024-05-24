В Нидерландах определены финалисты плей-офф за путевку в Лигу конференций
В решающем поединке за путевку встретятся Гоу Эхед Иглз и Утрехт
В Нидерландах определены финалисты плей-офф за путевку в Лигу конференций.
В полуфиналах Гоу Эхед Иглз обыграл НЕК Неймеген (2:1), а Утрехт справился со Спартой из Роттердама (3:1).
В решающем поединке за путевку 26 мая встретятся Гоу Эхед Иглз и Утрехт.
Чемпионат Италии. За путевку в Лигу конференций
1/2 финала, 23 мая
Неймеген [6] – Гоу Эхед Иглс [9] – 1:2
Голы: Сано, 57 – Стоккерс, 77, Ромменс, 86
Утрехт [7] – Спарта Роттердам [8] – 3:1
Голы: Фламинго, 41, Ламмерс, 70, Йенсен, 90+3 – Лауритсен, 38
Финал. 26 мая
Гоу Эхед Иглс – Спарта Роттердам
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