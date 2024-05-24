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Италия
24 мая 2024, 05:23 | Обновлено 24 мая 2024, 05:32
233
0

Бари остается в лиге. Определен последний неудачник сезона в Серии B

Во втором дивизионе чемпионата Италии сыгран плей-аут

24 мая 2024, 05:23 | Обновлено 24 мая 2024, 05:32
233
0
Бари остается в лиге. Определен последний неудачник сезона в Серии B
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 мая во втором дивизионе чемпионата Италии сыгран плей-аут.

Определен последний неудачник сезона в Серии B, им стала Тернана.

После ничьей в первом матче (1:1) клуб Бари в ответном игре нанес на выезде разгромное поражение команде Тернана (3:0).

Бари остается в Серии B, а Тернана понижается в классе вместе с Асколи, Феральписало и Лекко.

Чемпионат Италии. Серия B. Плей-аут

Ответный матч, 23 мая

Тернана – Бари – 0:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Ди Чезаре, 45+2, Риччи, 51, Сибилли, 64

Турнирная таблица

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чемпионат Италии по футболу Серия B переходные матчи статистические расклады Бари Тернана Асколи
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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