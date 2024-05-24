ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин назначил нового главного тренера

Датский специалист Бо Свенссон – новый главный тренер команды «Унион Берлин». Об этом клуб из столицы Германии огласил на своем сайте.

44-летний Свенссон начал самостоятельную карьеру тренера в 2019 году, возглавив австрийский «Лифернинг». В 2021 году он принял «Майнц», но в ноябре прошлого года был отправлен в отставку.

«Унион» после успешных выступлений в Бундеслиге и выходов в еврокубки провалил сезон 2023/2024. Клуб лишь благодаря допольнительным показателям избежал переходных встреч за право остаться в элите.

В качестве игрока Бо выступал за «Копенгаген», «Боруссию Менхенгладбха» и «Майнц». На его счету 3 матча за сборную Дании.