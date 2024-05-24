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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 04:23 | Обновлено 24 мая 2024, 04:54
26
0

Зоря хочет продлить контракты с двумя опытными футболистами

Богдан Бутко и Вячеслав Чурко получили предложения с улучшенными условиями

24 мая 2024, 04:23 | Обновлено 24 мая 2024, 04:54
26
0
Зоря хочет продлить контракты с двумя опытными футболистами
ФК Заря. Богдан Бутко

Луганская «Заря» намерена в летнее межсезонье удержать двух лидеров команды, информирует ТаТоТаке.

Руководство луганского клуба ведет переговоры с двумя игроками, чьи контракты с клубом истекают в конце июня.

33-летний Богдан Бутко и 31-летний Вячеслав Чурко получили предложения продлить соглашения с Зарей на улучшенных условиях.

В текущем сезоне УПЛ защитник Бутко провел 14 матчей, а хавбек Чурко – 17 поединков (оба – без забитых голов).

В марте некоторые источники в СМИ информировали, что оба игрока отчислены из команды после невыхода основы Зари на матч против Динамо, но это оказалось неправдой.

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Заря Луганск Богдан Бутко Вячеслав Чурко продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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