Зоря хочет продлить контракты с двумя опытными футболистами

Луганская «Заря» намерена в летнее межсезонье удержать двух лидеров команды, информирует ТаТоТаке.

Руководство луганского клуба ведет переговоры с двумя игроками, чьи контракты с клубом истекают в конце июня.

33-летний Богдан Бутко и 31-летний Вячеслав Чурко получили предложения продлить соглашения с Зарей на улучшенных условиях.

В текущем сезоне УПЛ защитник Бутко провел 14 матчей, а хавбек Чурко – 17 поединков (оба – без забитых голов).

В марте некоторые источники в СМИ информировали, что оба игрока отчислены из команды после невыхода основы Зари на матч против Динамо, но это оказалось неправдой.