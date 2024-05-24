Зоря хочет продлить контракты с двумя опытными футболистами
Богдан Бутко и Вячеслав Чурко получили предложения с улучшенными условиями
Луганская «Заря» намерена в летнее межсезонье удержать двух лидеров команды, информирует ТаТоТаке.
Руководство луганского клуба ведет переговоры с двумя игроками, чьи контракты с клубом истекают в конце июня.
33-летний Богдан Бутко и 31-летний Вячеслав Чурко получили предложения продлить соглашения с Зарей на улучшенных условиях.
В текущем сезоне УПЛ защитник Бутко провел 14 матчей, а хавбек Чурко – 17 поединков (оба – без забитых голов).
В марте некоторые источники в СМИ информировали, что оба игрока отчислены из команды после невыхода основы Зари на матч против Динамо, но это оказалось неправдой.
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