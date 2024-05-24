МОЗИЛЬ: «До последнего верили, что можем набрать очки в матче с Полесьем»

Голкипер харьковского «Металлиста 1925» Олег Мозиль прокомментировал камбэке команды в игре против «Полесья». Коллектив Виктора Скрипника забил два гола после 90-й минуты и вырвал ничью (3:3).

«Наша команда молодец, до последнего сражалась, до последнего верила, что можно получить хоть ничью, чтобы в дальнейшем иметь шансы сохранить прописку в УПЛ.

Мы хотели выиграть. Мы должны быть более агрессивными, но не получалось. Футболисты «Полесья» хорошо выбегали в контратаки, а мы ошибались много в первом тайме. Однако результат на табло.

Первый гол – хотели выйти в атаку – обрезка. Второй гол – я ошибся. Полесье хорошо реализовало свои контратки», – сказал Мозиль.