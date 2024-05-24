С помощью жеребьевки назначены судьи на матчи последнего 30-го тура УПЛ

У Будинку футболу відбулося жеребкування, за допомогою якого було призначено арбітрів на заключний, 30-й тур УПЛ сезону 2023/24.

Уперше участь у жеребкуванні взяв коментатор УПЛ ТБ та ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський, який разом зі спортивним директором УПЛ Максимом Степаненком визначив арбітрів на матчі заключного туру УПЛ 2023/24.

Процедура жеребкування відбулася в присутності голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль та Віктора Дерда. Про впровадження процедури жеребкування при призначенні арбітрів говорив у своїй програмі президент УАФ Андрій Шевченко.

Раніше Комітет арбітрів УАФ застосовував жеребкування при призначенні арбітрів починаючи з 24-го туру УПЛ.

УПЛ. 30-й тур

24.05.2024

15:30. ЛНЗ – Ворскла. Черкаси. Центральний стадіон

Арбітр – Романюк А. М. (Івано-Франківськ), асистенти арбітра – Оганєсян Д. К. (Луганськ), Семенов А. С. (Дніпро), четвертий арбітр – Кубряк Д. В. (Одеса), спостерігач арбітражу – Швецов В. Б. (Одеса). Делегат УАФ – Сімонов Г. Ф. (Київ).

25.05.2024

15:30. Полісся – Шахтар. Житомир. Центральний стадіон

Арбітр – Деревінський О. О. (Хмельницький), асистенти арбітра – Беркут О. А. (Суми), Шлончак С. М. (Черкаси), четвертий арбітр – Кальонов О. О. (Івано-Франківськ), спостерігач арбітражу – Геренда Є. Б. (Калуш).

Арбітр ВАА – Пасхал І. Ю. (Херсон), асистент ВАА – Володін В. В. (Херсон), спостерігач ВАА – Можаровський Ю. А. (Львів). Делегат УАФ – Таран А. М. (Київська обл.). Асистент делегата УАФ – Заторський В. М. (Тернопіль).

15:30. Рух – Динамо. Львів. Стадіон Арена Львів

Арбітр – Панчишин Д. І. (Харків), асистенти арбітра – Трехліб Я. М. (Дніпро), Рибченко І. О. (Запоріжжя), четвертий арбітр – Афанасьєв О. О. (Харків), спостерігач арбітражу – Овчар М. М. (Калуш).

Арбітр ВАА – Копієвський В. В. (Кропивницький), асистент ВАА – Скобля В. С. (Суми), спостерігач ВАА – Мосейчук Ю. Ю. (Чернівці). Делегат УАФ – Клим Т. П. (Івано-Франківськ).

15:30. Зоря – Колос. Ковалівка. Стадіон Колос

Арбітр – Райда М. М. (Закарпатська обл.), асистенти арбітра – Коротін В. І. (Черкаси), Левченко М. М. (Кривий Ріг), четвертий арбітр – Новохатній В. В. (Черкаси), спостерігач арбітражу – Хіблін І. М. (Хмельницький). Делегат УАФ – Бухаленков С. О. (Київ).

15:30. Чорноморець – Дніпро-1. Одеса. Стадіон Чорноморець

Арбітр – Балакін М. О. (Київська обл.), асистенти арбітра – Матяш В. В. (Донецьк), Запороженко Д. І. (Запоріжжя), четвертий арбітр – Солов'ян О. М. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – Труханов К. В. (Харків).

Арбітр ВАА – Козиряцький М. С. (Запоріжжя), асистент ВАА – Грушко С. А. (Київська обл.), спостерігач ВАА – Плужник О. О. (Харків). Делегат УАФ – Гецко І. М. (Одеса).

15:30. Оболонь – Олександрія. Київ. Стадіон Оболонь-Арена

Арбітр – Романов В. М. (Дніпро), асистенти арбітра – Котубей П. В. (Закарпатська обл.), Дарійчук С. В. (Чернівецька обл.), четвертий арбітр – Заброда К. В. (Суми), спостерігач арбітражу – Монзуль К. В. (Харків). Арбітр ВАА – Шурман Д. Л. (Київська обл.), асистент ВАА – Стрілецька М. С. (Суми), спостерігач ВАА – Абдула А. Б. (Харків). Делегат УАФ – Косевич О. О. (Донецька обл.).

15:30. Кривбас – Минай. Кривий Ріг. СК Гірник

Арбітр – Блавацький Р. А. (Львів), асистенти арбітра – Петраков Є. О. (Черкаси), Старча С. В. (Київська обл.), четвертий арбітр – Козорог К. В. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – Коваленко Г. Б. (Одеса).

Арбітр ВАА – Бондаренко Д. Є. (Одеса), асистент ВАА – Чертоляс М. В. (Херсон), спостерігач ВАА – Дердо В. Г. (Чорноморськ). Делегат УАФ – Нечипоренко О. С. (Харків).

15:30. Металіст 1925 – Верес. Київ. Стадіон Лівий берег

Арбітр – Шандор О. А. (Львів), асистенти арбітра – Висоцький В. О. (Запоріжжя), Єрмоленко Р. М. (Чернігів), четвертий арбітр – Задиран С. С. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – Кутаков Д.О. (Київська обл.).

Арбітр ВАА – Коваленко А.А. (Полтава), асистент ВАА – Куцев В.А. (Київська обл.), спостерігач ВАА – Арановський Є.А. (Хмельницький). Делегат УАФ – Бабій В. Д. (Житомир). Асистент делегата УАФ – Радушинський В. М. (Житомир).