Опять Чемпионшип. Уэйн Руни возглавит скромный английский клуб

Легенда английского футбола Уэйн Руни близок к назначению главным тренером «Плимута».

Как сообщают английские СМИ, 38-летний специалист был приглашен на собеседование на этой неделе. Руководство клуба видит в нем фаворита на вакантную должность.

1 мая «Плимут» уволил Йена Фостера, с тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Нил Дьюснип.

«Плимут» остался в Чемпионшипе, оторвавшись от зоны вылета на 1 балл.

Руни в прошлом году успел поработать во втором по силе английском дивизионе – он с октября по январь тренировал «Бирмингем». За 15 матчей под его руководством клуб выиграл лишь дважды.