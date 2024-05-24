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Англия
24 мая 2024, 01:33 | Обновлено 24 мая 2024, 01:34
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Опять Чемпионшип. Уэйн Руни возглавит скромный английский клуб

Легенда АПЛ ведет переговоры с «Плимутом»

24 мая 2024, 01:33 | Обновлено 24 мая 2024, 01:34
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0
Опять Чемпионшип. Уэйн Руни возглавит скромный английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Легенда английского футбола Уэйн Руни близок к назначению главным тренером «Плимута».

Как сообщают английские СМИ, 38-летний специалист был приглашен на собеседование на этой неделе. Руководство клуба видит в нем фаворита на вакантную должность.

1 мая «Плимут» уволил Йена Фостера, с тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Нил Дьюснип.

«Плимут» остался в Чемпионшипе, оторвавшись от зоны вылета на 1 балл.

Руни в прошлом году успел поработать во втором по силе английском дивизионе – он с октября по январь тренировал «Бирмингем». За 15 матчей под его руководством клуб выиграл лишь дважды.

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Уэйн Руни Чемпионшип назначение тренера Плимут
Руслан Травкин Источник: The Telegraph
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