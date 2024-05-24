Опять Чемпионшип. Уэйн Руни возглавит скромный английский клуб
Легенда АПЛ ведет переговоры с «Плимутом»
Легенда английского футбола Уэйн Руни близок к назначению главным тренером «Плимута».
Как сообщают английские СМИ, 38-летний специалист был приглашен на собеседование на этой неделе. Руководство клуба видит в нем фаворита на вакантную должность.
1 мая «Плимут» уволил Йена Фостера, с тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Нил Дьюснип.
«Плимут» остался в Чемпионшипе, оторвавшись от зоны вылета на 1 балл.
Руни в прошлом году успел поработать во втором по силе английском дивизионе – он с октября по январь тренировал «Бирмингем». За 15 матчей под его руководством клуб выиграл лишь дважды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рикки Хаттон высказался о 9-м раунде в поединке Александра и Тайсона
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии