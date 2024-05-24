Защитник Левого Берега: ««Все наши игроки имеют желание выйти в УПЛ»

Защитник «Левого Берега» Олег Соколов поделился ожиданиями от переходных матчей за право выхода в УПЛ. Киевский клуб гарантировал себе третье место в Первой лиге, поэтому сыграет с 14-й командой элитного дивизиона.

– Олег, в прошлом туре «Левый Берег» отыгрался с 0:3 против «Карпат». В психологическом плане ничья придала уверенность?

– Безусловно, для нас это существенное достижение. Это противостояние доказало, что «Левый Берег» может отыграть даже такой гандикап. Получили еще больше уверенности в своих силах. Отыграться с 0:3 – это дорогого стоит для нашей команды. За счет характера и мастерства вырвали эту ничью.

– Уже завтра будете играть против «Эпицентра». С турнирной точки зрения игра ничего не решает, но все равно хотите добиться максимального результата?

– Безусловно, настраиваемся только на победу. Три матча дома не можем выиграть, поэтому хотим порадовать собственных болельщиков.

– Счастливы, что являетесь игроком команды в такой ответственный период?

– Доволен, что имею возможность играть за «Левый Берег». Стараюсь вместе с командой выйти в УПЛ. Сделаем все, что в наших силах.

– Вы выступали за Левый Берег еще во Второй лиге. Наверное, у вас еще больше мотивации повыситься в классе, так как прошли такой непростой путь?

– У всех футболистов большая мотивация повыситься в классе. Некоторые из наших игроков уже играли в УПЛ, но подавляющее большинство не имело такой возможности. В плей-офф будем играть только на победу.

– Возможно, с каким-то конкретным соперником хотели бы сыграть в переходных матчах?

– Хотел бы встретиться с «Металлистом 1925», который играет в современный футбол. Был бы счастлив, если бы имели возможность сыграть с харьковчанами. Думаю, что все игроки нашей команды будут смотреть противостояние «Металлиста 1925» с «Вересом», которое пройдет на Арене Левый Берег.

– Матчи плей-офф пройдут 29 мая и 2 июня. Готова ли команда к такому графику?

– Думаю, что такую нагрузку «Левый Берег» выдержит. У нас ряд игроков, которые готовы доказать свою способность играть с первых минут. Уверен, что не будет функциональных проблем.

– Довольны ли выступлениями в Первой лиге, ведь в дебютном сезоне выиграли бронзовые награды?

– Довольны, но всегда хочется финишировать как можно выше. Было много положительных эмоций, но хватало и отрицательных. За это мы и любим футбол.