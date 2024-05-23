Шевченко подписал соглашение УАФ с Всеукраинской ассоциацией профессионалов

22 мая в Доме футбола в Киеве было заключено соглашение о сотрудничестве между Украинской ассоциацией футбола и Всеукраинской ассоциацией футболистов-профессионалов.

Соглашение заключено по аналогии с соглашением между ФИФА и ФИФО на замену предварительного договора от 2019 года. Ее целью является содействие улучшению условий труда, защите прав и интересов профессиональных футболистов в Украине.

Соглашение подписали президент УАФ Андрей Шевченко и президент ВАФП Ирек Гатауллин. При подписании соглашения представители УАФ и ВАФП обсудили углубление сотрудничества и договорились о предстоящих совместных мероприятиях.