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  4. Шевченко подписал соглашение УАФ с Всеукраинской ассоциацией профессионалов
Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 20:59 | Обновлено 23 мая 2024, 21:13
59
0

Шевченко подписал соглашение УАФ с Всеукраинской ассоциацией профессионалов

Соглашение также подписал президент ВАФП Ирек Гатауллин

23 мая 2024, 20:59 | Обновлено 23 мая 2024, 21:13
59
0
Шевченко подписал соглашение УАФ с Всеукраинской ассоциацией профессионалов
УАФ

22 мая в Доме футбола в Киеве было заключено соглашение о сотрудничестве между Украинской ассоциацией футбола и Всеукраинской ассоциацией футболистов-профессионалов.

Соглашение заключено по аналогии с соглашением между ФИФА и ФИФО на замену предварительного договора от 2019 года. Ее целью является содействие улучшению условий труда, защите прав и интересов профессиональных футболистов в Украине.

Соглашение подписали президент УАФ Андрей Шевченко и президент ВАФП Ирек Гатауллин. При подписании соглашения представители УАФ и ВАФП обсудили углубление сотрудничества и договорились о предстоящих совместных мероприятиях.

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Андрей Шевченко Игорь Гатауллин Украинская ассоциация футбола
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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