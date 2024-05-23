Кривбасс определился с летней подготовкой. Клуб думает, где играть матчи ЛЕ
Скорее всего, квалификацию Лиги Европы проведут в Германии
Клуб УПЛ «Кривбасс» подготовку к новому сезону планирует провести в Словении, куда команда отправится в конце июня.
Как стало известно Sport.ua, в отпуск подопечные Юрия Вернидуба уйдут после церемонии награждения бронзовыми медалями, которая состоится сразу после окончания матча 30 тура чемпионата УПЛ с «Минаем» 25 мая. Возобновят тренировочный процесс криворожцы 20 июня.
Что касается выступления «Кривбасса» в Лиге Европы, то пока в клубе еще не определились, где команда будет проводить домашние поединки. Но с высокой долей вероятности это будет один из германских городов.
«Кривбасс» гарантировал себе третье место в чемпионате УПЛ, набрав 54 очка.
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