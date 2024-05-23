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Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 20:40 | Обновлено 23 мая 2024, 20:49
462
0

Кривбасс определился с летней подготовкой. Клуб думает, где играть матчи ЛЕ

Скорее всего, квалификацию Лиги Европы проведут в Германии

23 мая 2024, 20:40 | Обновлено 23 мая 2024, 20:49
462
0
Кривбасс определился с летней подготовкой. Клуб думает, где играть матчи ЛЕ
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ «Кривбасс» подготовку к новому сезону планирует провести в Словении, куда команда отправится в конце июня.

Как стало известно Sport.ua, в отпуск подопечные Юрия Вернидуба уйдут после церемонии награждения бронзовыми медалями, которая состоится сразу после окончания матча 30 тура чемпионата УПЛ с «Минаем» 25 мая. Возобновят тренировочный процесс криворожцы 20 июня.

Что касается выступления «Кривбасса» в Лиге Европы, то пока в клубе еще не определились, где команда будет проводить домашние поединки. Но с высокой долей вероятности это будет один из германских городов.

«Кривбасс» гарантировал себе третье место в чемпионате УПЛ, набрав 54 очка.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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