Ювентус продолжит судиться с Роналду. Клуб не хочет платить 10 млн евро

Клуб Серии A «Ювентус» продолжит судебный процесс с игроком «Аль-Насра» Криштиану Роналду за 9,8 миллиона евро, которые суд постановил туринцев выплатить форварду.

Роналду выиграл суд по поводу зарплаты, которую «Ювентус» не доплатил португальцу во время пандемии коронавируса, когда многие клубы были вынуждены договариваться с игроками о снижении зарплат.

С Роналду договориться не удалось.

Несмотря на поражение в первой инстанции, «Ювентус» продолжит судиться и подаст апелляцию.