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23 мая 2024, 19:23 | Обновлено 23 мая 2024, 19:28
222
0

Украина U-17 после ошибок в защите пропустила 2-й гол от чехов

На 61-й минуте перевес Чехии в матче Евро-2024 U-17 удвоился

23 мая 2024, 19:23 | Обновлено 23 мая 2024, 19:28
222
0
Украина U-17 после ошибок в защите пропустила 2-й гол от чехов
Суспільне

23 мая в 18:00 второй матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17. Соперник – команда Чехии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре.

На 61-й хвилині Україна U-17 після помилок у захисті пропустила другий гол від чехів (0:2).

ГОЛ! 0:2. Ондржей Пенкса, 61 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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