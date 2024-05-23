Молодежные турниры23 мая 2024, 19:23 | Обновлено 23 мая 2024, 19:28
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Украина U-17 после ошибок в защите пропустила 2-й гол от чехов
На 61-й минуте перевес Чехии в матче Евро-2024 U-17 удвоился
23 мая 2024, 19:23 | Обновлено 23 мая 2024, 19:28
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23 мая в 18:00 второй матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17. Соперник – команда Чехии U-17.
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Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре.
На 61-й хвилині Україна U-17 після помилок у захисті пропустила другий гол від чехів (0:2).
ГОЛ! 0:2. Ондржей Пенкса, 61 мин.
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