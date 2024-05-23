Украина U-17 после ошибок в защите пропустила 2-й гол от чехов

23 мая в 18:00 второй матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17. Соперник – команда Чехии U-17.

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Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре.

На 61-й хвилині Україна U-17 після помилок у захисті пропустила другий гол від чехів (0:2).

ГОЛ! 0:2. Ондржей Пенкса, 61 мин.