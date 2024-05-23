Молодежные турниры23 мая 2024, 18:23 | Обновлено 23 мая 2024, 18:49
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ВИДЕО. Украина U-17 пропустила быстрый гол от Чехии U-17 с пенальти
Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре
23 мая 2024, 18:23 | Обновлено 23 мая 2024, 18:49
549
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23 мая в 18:00 второй матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17. Соперник – команда Чехии U-17.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре.
На 12-й минуте Украина U-17 пропустила быстрый гол от Чехии U-17 с пенальти.
ГОЛ! 0:1. Лукаш Мудры, 12 мин.
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