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Молодежные турниры
23 мая 2024, 18:23 | Обновлено 23 мая 2024, 18:49
549
0

ВИДЕО. Украина U-17 пропустила быстрый гол от Чехии U-17 с пенальти

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре

23 мая 2024, 18:23 | Обновлено 23 мая 2024, 18:49
549
0
ВИДЕО. Украина U-17 пропустила быстрый гол от Чехии U-17 с пенальти
Суспільне

23 мая в 18:00 второй матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17. Соперник – команда Чехии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре.

На 12-й минуте Украина U-17 пропустила быстрый гол от Чехии U-17 с пенальти.

ГОЛ! 0:1. Лукаш Мудры, 12 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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