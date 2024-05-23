Останутся ли украинцы? Тренер Жироны обеспокоен трансферной ситуацией

Наставник «Жироны» Мичел понимает, что после топ-сезона, по итогам которого команда вышла в Лигу чемпионов, клубу будет тяжело удержать лучших игроков.

Однако тренер уверен, что у него останется сильный состав.

«Я обеспокоен, потому что нам снова придется создавать конкурентоспособную команду на следующий большой сезон. И мы это сделаем. Я уже обсуждал этот вопрос со спортивным директором, мы знаем, что делать дальше. Я бы хотел, чтобы большинство игроков остались в команде, но мы знаем, что многие из них арендованы и нам не принадлежат».

«Но идея в том, чтобы сохранить главных игроков, сердце этой команды. Я уверен, что у нас будет отличный состав на сезон Лиги чемпионов», – сказал Мичел.

Известно, что другие клубы уже нацелились на украинцев в составе «Жироны»: хавбека Виктора Цыганкова зовут в АПЛ, а к форварду Артему Довбику есть интерес из Ла Лиги и Серии A.