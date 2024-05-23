На Копа Америка-2024 будут использоваться розовые карточки. Для чего они?

Во время предстоящего Копа Америка (21 июня – 15 июля) КОНМЕБОЛ принял решение опробовать нововведение – розовую карточку. Арбитр будет показывать ее в том случае, когда игрок получает травму головы или сотрясение мозга.

Таким образом, КОНМЕБОЛ присоединился к изменениям правил, утвержденных Международным советом футбола (IFAB). Согласно этому нововведению, в случае, если футболист получает травму головы, он должен быть заменен.

При этом для таких случаев команда получает право на дополнительную замену, которая не идет в счет пяти, которые предусмотрены регламентом изначально.