На Копа Америка-2024 будут использоваться розовые карточки. Для чего они?
Интересное нововведение от КОНМЕБОЛ
Во время предстоящего Копа Америка (21 июня – 15 июля) КОНМЕБОЛ принял решение опробовать нововведение – розовую карточку. Арбитр будет показывать ее в том случае, когда игрок получает травму головы или сотрясение мозга.
Таким образом, КОНМЕБОЛ присоединился к изменениям правил, утвержденных Международным советом футбола (IFAB). Согласно этому нововведению, в случае, если футболист получает травму головы, он должен быть заменен.
При этом для таких случаев команда получает право на дополнительную замену, которая не идет в счет пяти, которые предусмотрены регламентом изначально.
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