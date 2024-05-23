Сборная Украины U17 провела тренировку накануне ключевого матча ЧЕ с Чехией

Сьогодні, 23 травня другий матч на чемпіонаті Європи проведе юнацька збірна України U-17 (футболісти не ст. 2007 р.н). Поєдинок проти Чехії пройде в Паралімні та розпочнеться о 18:00.

На груповій стадії турніру синьо-жовті в групі А змагаються із Сербією, Чехією та Кіпром. Форум за участі 16 збірних проходитиме до 5 червня на Кіпрі – на шести стадіонах Ахни, Ларнаки, Паралімні та Лімасола.

Українські юнаки стартували у фінальному турнірі з поразки від однолітків із Сербії (0:1). Тепер хлопці спробують виправити становище в грі проти Чехії.

Головний тренер України U-17 Юрій Мороз: «У другому таймі ми мали перевагу, але не змогли реалізувати ті моменти, які були. Але в нас є ще два матчі, будемо готуватися, не все ще втрачено. Наша стратегія на турнір? Ця поразка мало що змінить. Треба виходити й перемагати в кожній грі».

Сборная Украины провела тренировку накануне ключевого матча ЧЕ с Чехией