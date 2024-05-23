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  4. Тренер Жироны: «Довбику будет тяжело стать лучшим бомбардиром Ла Лиги»
Испания
23 мая 2024, 17:28 | Обновлено 23 мая 2024, 17:47
915
1

Тренер Жироны: «Довбику будет тяжело стать лучшим бомбардиром Ла Лиги»

Мичел считает, что обойти Серлота за один матч будет сложно

23 мая 2024, 17:28 | Обновлено 23 мая 2024, 17:47
915
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Тренер Жироны: «Довбику будет тяжело стать лучшим бомбардиром Ла Лиги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Жирона» в пятницу в последнем матче сезона Ла Лиги сыграет с «Гранадой», а наставник команды Мичел считает, что Артему Довбику будет сложно стать лучшим бомбардиром турнира.

«Мы хотим выиграть этот матч, и хорошо, если это получится благодаря голам Довбика. Но Артему будет тяжело. У него есть шанс (стать лучшим бомбардиром – прим), но будет непросто».

«За сезон мы забили 78 голов, так что шансы у чужих ворот точно будут».

«Что важнее – рекорд Довбика или победа? Мы не выходим на поле ради одного игрока. Конечно, если мы заработаем пенальти, то бить его будет Артем, но мы не можем строить всю игру ради одного футболиста», – сказал Мичел.

Довбик забил 21 гол и на два мяча отстает от лидера бомбардирской гонки Александера Серлота из «Вильярреала».

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Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) Александер Серлот Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 1
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antt
Ще тиждень тому напевно не було важко а тепер важко. І він сказав, що вони не будуть будувати гру заради одного футболіста. Але два голи мали б допогти йому забити. Бо скільки зможе забити Серлот це уже від них не залежить і гратиме Вілльяреал не із найсильнішою командою. І ще недавно заявляв що команда допомагатиме Довбику стати найкращим бомбардиром.
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