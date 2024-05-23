Тренер Жироны: «Довбику будет тяжело стать лучшим бомбардиром Ла Лиги»

«Жирона» в пятницу в последнем матче сезона Ла Лиги сыграет с «Гранадой», а наставник команды Мичел считает, что Артему Довбику будет сложно стать лучшим бомбардиром турнира.

«Мы хотим выиграть этот матч, и хорошо, если это получится благодаря голам Довбика. Но Артему будет тяжело. У него есть шанс (стать лучшим бомбардиром – прим), но будет непросто».

«За сезон мы забили 78 голов, так что шансы у чужих ворот точно будут».

«Что важнее – рекорд Довбика или победа? Мы не выходим на поле ради одного игрока. Конечно, если мы заработаем пенальти, то бить его будет Артем, но мы не можем строить всю игру ради одного футболиста», – сказал Мичел.

Довбик забил 21 гол и на два мяча отстает от лидера бомбардирской гонки Александера Серлота из «Вильярреала».