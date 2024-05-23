Соболева уверенно стартовала на турнире ITF в Италии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№248 WTA) успешно стартовала на грунтовом турнире ITF W75 в Градо (Италия).

В первом раунде украинка, получившая 4-й номер посева, легко обыграла француженку Алис Раме (№484 WTA).

Градо. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Алис Раме (Франция) – 6:3, 6:1

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла все матчи.

В следующем раунде Соболева сыграет против Сузан Бандекки из Швейцарии (№345 WTA).

Ранее свой матч одиночного разряда проиграла Вероника Подрез, с которой Соболева выступит в парном разряде.