Соболева уверенно стартовала на турнире ITF в Италии
Анастасия в третий раз в карьере обыграла француженку Алис Раме
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№248 WTA) успешно стартовала на грунтовом турнире ITF W75 в Градо (Италия).
В первом раунде украинка, получившая 4-й номер посева, легко обыграла француженку Алис Раме (№484 WTA).
Градо. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Алис Раме (Франция) – 6:3, 6:1
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла все матчи.
В следующем раунде Соболева сыграет против Сузан Бандекки из Швейцарии (№345 WTA).
Ранее свой матч одиночного разряда проиграла Вероника Подрез, с которой Соболева выступит в парном разряде.
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