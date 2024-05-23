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  4. Соболева уверенно стартовала на турнире ITF в Италии
ITF
23 мая 2024, 16:32 |
219
1

Соболева уверенно стартовала на турнире ITF в Италии

Анастасия в третий раз в карьере обыграла француженку Алис Раме

23 мая 2024, 16:32 |
219
1
Соболева уверенно стартовала на турнире ITF в Италии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№248 WTA) успешно стартовала на грунтовом турнире ITF W75 в Градо (Италия).

В первом раунде украинка, получившая 4-й номер посева, легко обыграла француженку Алис Раме (№484 WTA).

Градо. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Алис Раме (Франция) – 6:3, 6:1

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла все матчи.

В следующем раунде Соболева сыграет против Сузан Бандекки из Швейцарии (№345 WTA).

Ранее свой матч одиночного разряда проиграла Вероника Подрез, с которой Соболева выступит в парном разряде.

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Анастасия Соболева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Це клієнтка. Куди більш радує, що Соболєва на рівних грала з Учідзімою і Сонмез, які сьогодні легко вийшли в основу РГ. Однак с іншого боку насторожує, що Настя три з чотирьох програних сьогодні геймів програла на своїй подачі.
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