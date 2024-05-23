Довбик – в топ-5 рейтинга лучших трансферов сезона 2023/2024
Goal.com поставил переход украинца в «Жирону» на четвертое место
Популярный ресурс Goal.com составил рейтинг лучших трансферов сезона 2023/2024. Переход форварда сборной Украины Артема Довбика из «Днепра-1» в «Жирону» за 6,6 миллиона фунтов авторы поставили на четвертое место.
Топ-10 трансферов сезона 2023/2024:
1. Алекс Гримальдо – в «Байер» (свободный агент);
2. Пьер-Эмерик Обамеянг – в «Марсель» (свободный агент);
3. Александр Серлот – из «Лейпцига» в «Вильярреал» за 8,5 млн фунтов;
4. Артем Довбик – из «Днепра-1» в «Жирону» за 6,6 млн фунтов;
5. Виктор Бонифас – из «Юниона» в «Байер» за 17 млн фунтов;
6. Виктор Дьокереш – из «Ковентри» в «Спортинг» за 17 млн фунтов;
7. Маркус Тюрам – в «Интер» (свободный агент);
8. Джуд Беллингем – из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» за 88 млн фунтов;
9. Риккардо Калафьори – из «Базеля» в «Болонью» за 3,4 млн фунтов;
10. Гранит Джака – из «Арсенала» в «Байер» за 21,4 млн фунтов;
«Артем Довбик в максимальной степени причастен к невероятному прогрессу «Жироны»: форвард сборной Украины забил 21 гол – больше, чем легендарный бомбардир Роберт Левандовски», – так описывает трансфер украинца Goal.com.
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