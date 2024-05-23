Довбик – в топ-5 рейтинга лучших трансферов сезона 2023/2024

Популярный ресурс Goal.com составил рейтинг лучших трансферов сезона 2023/2024. Переход форварда сборной Украины Артема Довбика из «Днепра-1» в «Жирону» за 6,6 миллиона фунтов авторы поставили на четвертое место.

Топ-10 трансферов сезона 2023/2024:

1. Алекс Гримальдо – в «Байер» (свободный агент);

2. Пьер-Эмерик Обамеянг – в «Марсель» (свободный агент);

3. Александр Серлот – из «Лейпцига» в «Вильярреал» за 8,5 млн фунтов;

4. Артем Довбик – из «Днепра-1» в «Жирону» за 6,6 млн фунтов;

5. Виктор Бонифас – из «Юниона» в «Байер» за 17 млн фунтов;

6. Виктор Дьокереш – из «Ковентри» в «Спортинг» за 17 млн фунтов;

7. Маркус Тюрам – в «Интер» (свободный агент);

8. Джуд Беллингем – из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» за 88 млн фунтов;

9. Риккардо Калафьори – из «Базеля» в «Болонью» за 3,4 млн фунтов;

10. Гранит Джака – из «Арсенала» в «Байер» за 21,4 млн фунтов;

«Артем Довбик в максимальной степени причастен к невероятному прогрессу «Жироны»: форвард сборной Украины забил 21 гол – больше, чем легендарный бомбардир Роберт Левандовски», – так описывает трансфер украинца Goal.com.