Виталий ПОНОМАРЕВ: «Каждый понимает значение матча с Динамо»
Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Динамо»
Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 30-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:
«Несмотря на то, что «Рух» будет играть против одного из флагманов украинского футбола, команда готовится в обычном режиме. Конечно, нас ждет очень серьезная игра и турнирное положение тоже добавляет ответственности. Впрочем, мы постараемся играть в свой привычный футбол и не отходить от своих игровых принципов. Команда будет играть на победу, как и в каждом матче до этого, ведь «Рух» хочет получить положительный результат и сделает все от себя зависящее, чтобы получить его.
Наши футболисты в течение сезона показали качественный рост и прогресс. Они доказали, что могут бороться за самые высокие места в чемпионате Украины и при этом демонстрировать интересную игру. Каждый из наших ребят понимает значение предстоящего матча с «Динамо» и они готовы отдать в субботу все силы ради положительного результата.
Пожалуй, это один из самых интересных чемпионатов за последнее время, ведь мы видим, какая интересная борьба за еврокубковые места и за выживание, а также долго продолжалась борьба за чемпионство – почти до последних туров. Болельщикам очень интересно наблюдать за такими матчами и интригой. Если будет такая конкуренция, то чемпионат Украины будет только прогрессировать и футболисты будут лучше и быстрее развиваться. Много игрового времени получает молодежь и со временем эти игроки получат необходимый опыт и будут расти как профессиональные футболисты, что очень полезно для украинского футбола».
Матч «Рух» – «Динамо» состоится 25 мая в 15:30 по киевскому времени.
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