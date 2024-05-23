В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Верес» Ровно.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 15:30.

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Харьковский «Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 16-е место, имея в активе 23 очка. У «Вереса» 14-я позиция и 25 набранных пунктов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию поединка «Металлист 1925» – «Верес» в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит УПЛ ТВ.