Украина. Премьер лига23 мая 2024, 13:58 | Обновлено 23 мая 2024, 14:04
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Верес
Поединок пройдет 25 мая в 15:30 в Киевской области
23 мая 2024, 13:58 | Обновлено 23 мая 2024, 14:04
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В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Верес» Ровно.
Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 15:30.
- Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Харьковский «Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 16-е место, имея в активе 23 очка. У «Вереса» 14-я позиция и 25 набранных пунктов.
Видеотрансляцию поединка «Металлист 1925» – «Верес» в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит УПЛ ТВ.
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