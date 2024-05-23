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Чемпионат Украины
Металлист 1925
25.05.2024 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 13:53 | Обновлено 23 мая 2024, 14:05
161
0

Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая в 15:30 матч 30-го тура УПЛ

23 мая 2024, 13:53 | Обновлено 23 мая 2024, 14:05
161
0
Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Верес» Ровно.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Харьковский «Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 16-е место, имея в активе 23 очка. У «Вереса» 14-я позиция и 25 набранных пунктов.

Видеотрансляцию поединка «Металлист 1925» – «Верес» в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Верес
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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