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Лига Европы
23 мая 2024, 14:09 | Обновлено 23 мая 2024, 14:10
301
0

Мартен ДЕ РОН: «Нет слов, чтобы описать то, что мы сделали»

Полузащитник «Аталанты» прокомментировал победу над «Байером»

23 мая 2024, 14:09 | Обновлено 23 мая 2024, 14:10
301
0
Мартен ДЕ РОН: «Нет слов, чтобы описать то, что мы сделали»
УЕФА. Мартен де Рон

Полузащитник итальянской «Аталанты» Мартен де Рон прокомментировал победу над леверкузенским «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы 2023/24:

«На самом деле нет слов, чтобы описать то, что мы сделали. Сегодня мне было больно наблюдать за игрой со скамейки запасных. Я очень волновался, но мы сыграли великолепный, удивительный матч. Я очень счастлив, это большая радость, и мы действительно этого заслужили.

Теперь нам остается только наслаждаться этой чашкой. Мы сделали что-то необыкновенное и по-настоящему прекрасное. Я думаю, что в Бергамо невозможно будет въехать на три дня, когда все люди будут праздновать. Но теперь я буду праздновать со своими друзьями!»

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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