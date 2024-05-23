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Чемпионат Европы
23 мая 2024, 13:32 |
271
1

Известно, когда сборная Украины может получить премиальные за выход на Евро

Расчет должен произойти до товарищеского матча с Германией

23 мая 2024, 13:32 |
271
1
Известно, когда сборная Украины может получить премиальные за выход на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Сейчас УАФ прилагает усилия, чтобы футболисты, тренерский штаб, обслуживающий персонал получили обещанные премиальные за завоевание путевки в финальную часть чемпионата Европы 2024 года до 3 июня, когда в Нюрнберге пройдет контрольный матч подопечных Сергея Реброва с немцами.

Как стало известно Sport.ua, речь идет о выплатах по 30-40 тысяч евро каждому игроку в зависимости от его вклада в успех сборной.

Напомним, что до старта Евро-2024 украинская сборная еще проведет спарринги также с поляками и молдаванами.

Ранее стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024.

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финансы сборная Украины по футболу премиальные Евро-2024 Украинская ассоциация футбола инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Dfs2262ar
Які нахєр преміальні????? Мля! Ми збираємо по 100 грн на дрони і протезування! А у той час чєла з хорошою фізичною підготовкою дають звільнення від служби, ще й преміальні!!! Якийсь паралельний світ!!
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