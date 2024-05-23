Известно, когда сборная Украины может получить премиальные за выход на Евро
Расчет должен произойти до товарищеского матча с Германией
Сейчас УАФ прилагает усилия, чтобы футболисты, тренерский штаб, обслуживающий персонал получили обещанные премиальные за завоевание путевки в финальную часть чемпионата Европы 2024 года до 3 июня, когда в Нюрнберге пройдет контрольный матч подопечных Сергея Реброва с немцами.
Как стало известно Sport.ua, речь идет о выплатах по 30-40 тысяч евро каждому игроку в зависимости от его вклада в успех сборной.
Напомним, что до старта Евро-2024 украинская сборная еще проведет спарринги также с поляками и молдаванами.
Ранее стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024.
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