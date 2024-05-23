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  4. Гранит ДЖАКА: «Для нас не была важна непобедимая серия»
Лига Европы
23 мая 2024, 12:35 |
193
0

Гранит ДЖАКА: «Для нас не была важна непобедимая серия»

Полузащитник «Байера» прокомментировал поражение от «Аталанты»

23 мая 2024, 12:35 |
193
0
Гранит ДЖАКА: «Для нас не была важна непобедимая серия»
УЕФА. Гранит Джака

Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) в финальном матче Лиги Европы 2023/24:

«Честно говоря, нас не интересует непобедимая серия. Мы не заботились об этом с самого начала. Дело лишь в этой игре, и, к сожалению, мы сегодня проиграли финал. Это футбол. Мы говорили, что это будет тяжелая игра. Поздравляю «Аталанту».

Жаль, что не получилось в финале. Мы выглядели так хорошо до этой игры, и то, что нам не удалось сделать привычные для нас вещи в финале, - это часть игры. Мы должны принять это».

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Байер Аталанта Лига Европы Аталанта - Байер Гранит Джака
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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