Гранит ДЖАКА: «Для нас не была важна непобедимая серия»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) в финальном матче Лиги Европы 2023/24:

«Честно говоря, нас не интересует непобедимая серия. Мы не заботились об этом с самого начала. Дело лишь в этой игре, и, к сожалению, мы сегодня проиграли финал. Это футбол. Мы говорили, что это будет тяжелая игра. Поздравляю «Аталанту».

Жаль, что не получилось в финале. Мы выглядели так хорошо до этой игры, и то, что нам не удалось сделать привычные для нас вещи в финале, - это часть игры. Мы должны принять это».