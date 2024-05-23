Гранит ДЖАКА: «Для нас не была важна непобедимая серия»
Полузащитник «Байера» прокомментировал поражение от «Аталанты»
Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) в финальном матче Лиги Европы 2023/24:
«Честно говоря, нас не интересует непобедимая серия. Мы не заботились об этом с самого начала. Дело лишь в этой игре, и, к сожалению, мы сегодня проиграли финал. Это футбол. Мы говорили, что это будет тяжелая игра. Поздравляю «Аталанту».
Жаль, что не получилось в финале. Мы выглядели так хорошо до этой игры, и то, что нам не удалось сделать привычные для нас вещи в финале, - это часть игры. Мы должны принять это».
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