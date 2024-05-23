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Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 11:28 | Обновлено 23 мая 2024, 11:33
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0

Стало известно, где Заря будет готовиться к новому сезону

Луганчане планируют поехать за границу

23 мая 2024, 11:28 | Обновлено 23 мая 2024, 11:33
320
0
Стало известно, где Заря будет готовиться к новому сезону
ФК Заря

Футболисты «Зари» сразу после поединка 30-го тура чемпионата УПЛ с «Колосом» уйдут в отпуск.

23 июня подопечные Юрия Коваля пройдут детальный медосмотр, а 25 июня отправятся на зарубежный этап подготовки к новому сезону - в Словению.

Как стало известно Sport.ua, луганчане планируют сыграть на балканском сборе 6 контрольных матчей.

Сейчас «Заря» занимает 9-е место в чемпионате УПЛ, набрав 32 очка.

Ранее сообщалось, что полузащитник луганской «Зари» Александр Яцык и хавбек «Александрии» Николай Михайленко летом вернутся в киевское «Динамо».

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Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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