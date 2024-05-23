Стало известно, где Заря будет готовиться к новому сезону

Футболисты «Зари» сразу после поединка 30-го тура чемпионата УПЛ с «Колосом» уйдут в отпуск.

23 июня подопечные Юрия Коваля пройдут детальный медосмотр, а 25 июня отправятся на зарубежный этап подготовки к новому сезону - в Словению.

Как стало известно Sport.ua, луганчане планируют сыграть на балканском сборе 6 контрольных матчей.

Сейчас «Заря» занимает 9-е место в чемпионате УПЛ, набрав 32 очка.

Ранее сообщалось, что полузащитник луганской «Зари» Александр Яцык и хавбек «Александрии» Николай Михайленко летом вернутся в киевское «Динамо».