Стало известно, где Заря будет готовиться к новому сезону
Луганчане планируют поехать за границу
Футболисты «Зари» сразу после поединка 30-го тура чемпионата УПЛ с «Колосом» уйдут в отпуск.
23 июня подопечные Юрия Коваля пройдут детальный медосмотр, а 25 июня отправятся на зарубежный этап подготовки к новому сезону - в Словению.
Как стало известно Sport.ua, луганчане планируют сыграть на балканском сборе 6 контрольных матчей.
Сейчас «Заря» занимает 9-е место в чемпионате УПЛ, набрав 32 очка.
Ранее сообщалось, что полузащитник луганской «Зари» Александр Яцык и хавбек «Александрии» Николай Михайленко летом вернутся в киевское «Динамо».
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