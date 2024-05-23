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  4. Роберт АНДРИХ: «Аталанта заслужила этот трофей больше, чем мы»
Лига Европы
23 мая 2024, 11:48 |
232
0

Роберт АНДРИХ: «Аталанта заслужила этот трофей больше, чем мы»

Полузащитник «Байера» прокомментировал поражение от «Аталанты»

23 мая 2024, 11:48 |
232
0
Роберт АНДРИХ: «Аталанта заслужила этот трофей больше, чем мы»
УЕФА. Роберт Андрих

Полузащитник леверкузенского «Байера» Роберт Андрих прокомментировал поражение от итальянской «Аталанты» (0:3) в финальном матче Лиги Европы 2023/24:

«Я бы предпочел, чтобы наша беспроигрышная серия закончилась в какой-то неважной игре. Это чрезвычайно тяжело воспринимать, но мы должны быть честными с собой. Мы проиграли заслуженно, поэтому мы должны выйти с высоко поднятой головой и поздравить «Аталанту». Они однозначно заслужили трофей больше, чем мы сегодня.

«Аталанта» делала то, что делает всегда. Они играли один в один по всему полю и выигрывали решающие дуэли. Думаю, у нас были моменты в игре, когда мы были лучше, но мы не создали ни одной реальной голевой возможности. Если ты пропускаешь 3 мяча и не забиваешь ни одного, ты заслуживаешь лишь поражения».

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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