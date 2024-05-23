В Шахтере прокомментировали драку после юношеского Классического

В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

После игры на поле состоялась целая серия споров, которые в конце концов переросли в драку. Директор академии «горняков» Александр Алексеев прокомментировал эту ситуацию.

«В целом стоит отметить, что инцидент и дальнейшая массовая потасовка на поле была вызвана действиями голкипера «Динамо» U-19 В. Суркиса, который сразу после свистка целенаправленно подбежал к трибуне с болельщиками «Шахтера» и начал употреблять нецензурные выражения и оскорблять наших футболистов, что подтверждается видеозаписью. Наш клуб уже опубликовал это видео на официальной странице Академии «Шахтера» в Instagram.

Кроме этого на протяжении всего матча болельщики «Динамо», присутствие которых консолидировано обеспечил ФК «Динамо» без предварительного согласования с нашим клубом, выкрикивали нецензурные высказывания в адрес нашего клуба и футболистов. Общая ситуация со скандированием повысила эмоциональный фон и напряженность среди футболистов обеих команд.

Со своей стороны ФК «Шахтер» принял все объективно необходимые меры безопасности, включая присутствие полиции и охраны, которые фактически и обеспечили безопасность и предотвратили массовые беспорядки на поле.

ФК «Шахтер» предоставил свои объяснения, фото и видеоматериалы Комитету по этике и честной игре УАФ с целью полного, всестороннего и объективного расследования событий, имевших место на матче. Отдельные объяснения будут предоставлены КДК УАФ в рамках дисциплинарного производства. Также ФК «Шахтер» предоставил Комитету по этике и честной игре УАФ доказательства избиения нашего футболиста игроком ФК «Динамо» и обратился с требованием провести отдельное расследование по этому вопиющему эпизоду неподобающего поведения».

УАФ уже начала служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев).