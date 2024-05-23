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  4. В Шахтере прокомментировали драку после юношеского Классического
Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 10:39 |
1031
18

В Шахтере прокомментировали драку после юношеского Классического

Директор академии Александр Алексеев обвиняет Вячеслава Суркиса в провокациях

23 мая 2024, 10:39 |
1031
18
В Шахтере прокомментировали драку после юношеского Классического
ФК Шахтер. Александр Алексеев

В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

После игры на поле состоялась целая серия споров, которые в конце концов переросли в драку. Директор академии «горняков» Александр Алексеев прокомментировал эту ситуацию.

«В целом стоит отметить, что инцидент и дальнейшая массовая потасовка на поле была вызвана действиями голкипера «Динамо» U-19 В. Суркиса, который сразу после свистка целенаправленно подбежал к трибуне с болельщиками «Шахтера» и начал употреблять нецензурные выражения и оскорблять наших футболистов, что подтверждается видеозаписью. Наш клуб уже опубликовал это видео на официальной странице Академии «Шахтера» в Instagram.

Кроме этого на протяжении всего матча болельщики «Динамо», присутствие которых консолидировано обеспечил ФК «Динамо» без предварительного согласования с нашим клубом, выкрикивали нецензурные высказывания в адрес нашего клуба и футболистов. Общая ситуация со скандированием повысила эмоциональный фон и напряженность среди футболистов обеих команд.

Со своей стороны ФК «Шахтер» принял все объективно необходимые меры безопасности, включая присутствие полиции и охраны, которые фактически и обеспечили безопасность и предотвратили массовые беспорядки на поле.

ФК «Шахтер» предоставил свои объяснения, фото и видеоматериалы Комитету по этике и честной игре УАФ с целью полного, всестороннего и объективного расследования событий, имевших место на матче. Отдельные объяснения будут предоставлены КДК УАФ в рамках дисциплинарного производства. Также ФК «Шахтер» предоставил Комитету по этике и честной игре УАФ доказательства избиения нашего футболиста игроком ФК «Динамо» и обратился с требованием провести отдельное расследование по этому вопиющему эпизоду неподобающего поведения».

УАФ уже начала служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев).

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 18
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Муґунот Уух
бачили ті "відеоматеріали". малий Суркіс показав "вуха" - так, страшний злочин
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+4
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Boodya
https://m.youtube.com/watch?v=YOLXpcKLsoc&t=2s
На 2:10 чути "суркіс п.дарас".
Це так, просто відповідь на те, хто кого ображав і провокував.
Але методи маніпуляцій і провокацій що в клубу що в провокаторів і тролів цього сайту ідентичні, тому це буде аргументом тільки для розумних людей
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+2
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Falko
Бачив я ваше відео. Не чути там жодного нецензурного висловлення. Й інших теж. А от штовхання Суркіса трибуною Шахти видно дуже добре.
Зламалося ваше відео, несіть інше.
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+2
Boodya
Ну в принципі його аргумент і висновок показує, що способи маніпуляцій і перекручування фактів в фк Шахтар і в провокаторів (вболівальників) ФК Шахтаря однакові.
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+2
Pavel_i_CO
А про те, що бидло--бєжєнці, під час матчу, кричали "Суркіс піда..ас" цьому щуру днонєтскаму згадувати невигідно?)
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+2
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sania
Цікаво як могли образити пацят прикладені до голови долоні? Що ж у вас в головах відбувається?
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+1
AK.228
Такий маленький, а вже Суркіс
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-1
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Xvalenok03
Ждем расследования
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-1
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В Англии даже после самых жёстких игр участники обнимаются и о чём то беседуют.
 У нас же эти личинки мужиков накручены заранее неадекватами из соцсетей,  типа всяких фаней,  пум, чертей и другой шалупени.    Вот и результат "единой Украины"
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-3
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