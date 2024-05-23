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Кубок Англии
Манчестер Сити
25.05.2024 17:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 мая 2024, 12:40 |
164
0

Ман Сити – Ман Юнайтед. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая в 17:00 финальный поединок английского кубка

23 мая 2024, 12:40 |
164
0
Ман Сити – Ман Юнайтед. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ман Сити – Ман Юнайтед

В субботу, 25 мая, состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер» Юнайтед.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ман Сити – Ман Юнайтед. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ман Сити – Ман Юнайтед
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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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