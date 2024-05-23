Кубок Англии
25.05.2024 17:00 - : -
Англия23 мая 2024, 12:40 |
164
0
Ман Сити – Ман Юнайтед. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 мая в 17:00 финальный поединок английского кубка
23 мая 2024, 12:40 |
164
0
В субботу, 25 мая, состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер» Юнайтед.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Ман Сити – Ман Юнайтед. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ман Сити – Ман ЮнайтедСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 мая 2024, 13:36 1
Зачастую зрителям ее не показывают
Футбол | 23 мая 2024, 03:17 4
23 мая леверкузенcкая команда уступила бергамаскам со счетом 0:3
Бокс | 23.05.2024, 07:21
Футбол | 23.05.2024, 11:34
Футбол | 23.05.2024, 08:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.05.2024, 21:29 5
21.05.2024, 11:53 3
22.05.2024, 10:17 3
22.05.2024, 01:54 27
22.05.2024, 10:15 1
21.05.2024, 23:21 3
21.05.2024, 23:17 9
22.05.2024, 13:56 13