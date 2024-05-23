В субботу, 25 мая, состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер» Юнайтед.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ман Сити – Ман Юнайтед. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция