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Лига Европы
22 мая 2024, 23:42 | Обновлено 22 мая 2024, 23:43
854
0

ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после хет-трика Лукмана в финале ЛЕ 2023/24

Байер пропустил 3-й гол от Аталанты в решающем матче на 75-й минуте

22 мая 2024, 23:42 | Обновлено 22 мая 2024, 23:43
854
0
ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после хет-трика Лукмана в финале ЛЕ 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

22 мая проходит финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер».

На 12-й, 26-й и 75-й минутах забил форвард итальянского коллектива Адемола Лукман, который оформил хет-трик и позволил бергамаскам повести 3:0.

В объектив камер попали эмоции главного тренера немецкого коллектива Хаби Алонсо.

«Байер» не проигрывал в 51 поединке в текущем сезоне.

ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после хет-трика Лукмана в финале ЛЕ 2023/24

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фото Хаби Алонсо эмоции Байер Аталанта Лига Европы Аталанта - Байер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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