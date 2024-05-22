22 мая проходит финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер».

На 12-й, 26-й и 75-й минутах забил форвард итальянского коллектива Адемола Лукман, который оформил хет-трик и позволил бергамаскам повести 3:0.

В объектив камер попали эмоции главного тренера немецкого коллектива Хаби Алонсо.

«Байер» не проигрывал в 51 поединке в текущем сезоне.

ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после хет-трика Лукмана в финале ЛЕ 2023/24