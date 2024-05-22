Лига Европы22 мая 2024, 23:42 | Обновлено 22 мая 2024, 23:43
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ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после хет-трика Лукмана в финале ЛЕ 2023/24
Байер пропустил 3-й гол от Аталанты в решающем матче на 75-й минуте
22 мая 2024, 23:42 | Обновлено 22 мая 2024, 23:43
854
0
22 мая проходит финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер».
На 12-й, 26-й и 75-й минутах забил форвард итальянского коллектива Адемола Лукман, который оформил хет-трик и позволил бергамаскам повести 3:0.
В объектив камер попали эмоции главного тренера немецкого коллектива Хаби Алонсо.
«Байер» не проигрывал в 51 поединке в текущем сезоне.
ФОТО. Лицо и эмоции Хаби Алонсо после хет-трика Лукмана в финале ЛЕ 2023/24
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