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Лига Европы
22 мая 2024, 23:39 | Обновлено 22 мая 2024, 23:56
229
0

ВИДЕО. Лукман оформил хет-трик за Аталанту в финале Лиги Европы

На 75-й минуте итальянская команда довела перевес над Байером до разгрома

22 мая 2024, 23:39 | Обновлено 22 мая 2024, 23:56
229
0
ВИДЕО. Лукман оформил хет-трик за Аталанту в финале Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 играют «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в ирландском Дублине на стадионе «Авива».

На 75-й минуте итальянская команда довела перевес над Байером до разгрома (3:0). Адемола Лукман оформил хет-трик за Аталанту в финале Лиги Европы.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Аталанты и Байера

ГОЛ! 3:0. Адемола Лукман, 75 мин.

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Байер Аталанта Лига Европы Адемола Лукман видео голов и обзор Аталанта - Байер хет-трик
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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