Лига Европы22 мая 2024, 23:39 | Обновлено 22 мая 2024, 23:56
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ВИДЕО. Лукман оформил хет-трик за Аталанту в финале Лиги Европы
На 75-й минуте итальянская команда довела перевес над Байером до разгрома
22 мая 2024, 23:39 | Обновлено 22 мая 2024, 23:56
229
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22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 играют «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в ирландском Дублине на стадионе «Авива».
На 75-й минуте итальянская команда довела перевес над Байером до разгрома (3:0). Адемола Лукман оформил хет-трик за Аталанту в финале Лиги Европы.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Аталанты и Байера
ГОЛ! 3:0. Адемола Лукман, 75 мин.
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