ВИДЕО. Лукман оформил хет-трик за Аталанту в финале Лиги Европы

​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 играют «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

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Команды встречаются в ирландском Дублине на стадионе «Авива».

На 75-й минуте итальянская команда довела перевес над Байером до разгрома (3:0). Адемола Лукман оформил хет-трик за Аталанту в финале Лиги Европы.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Аталанты и Байера

ГОЛ! 3:0. Адемола Лукман, 75 мин.