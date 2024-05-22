Динамо обновляет газон на клубном стадионе. Киевляне отказали Заре

Киевское Динамо обновляет газон на двух полях – на клубном стадионе им. Лобановского и на одном из тренировочных полей, сообщает ТаТоТаке.

Руководство Зари обращалось к коллегам из киевского клуба с просьбой провести домашний матч 30-го тура против Колоса на стадионе Динамо в связи с занятостью Арены Левый берег (там свой решающий матч сыграет Металлист 1925 против Вереса).

Киевляне были вынуждены ответить отказом из-за того, что на стадионе Динамо начали перестилать газон более современного технологического образца. Та же процедура сейчас проходит и на тренировочном поле №2 на базе бело-голубых в Конча-Заспе.