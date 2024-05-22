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  4. Динамо обновляет газон на клубном стадионе. Киевляне отказали Заре
Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 22:59 | Обновлено 22 мая 2024, 23:06
749
0

Динамо обновляет газон на клубном стадионе. Киевляне отказали Заре

Столичный клуб перестилает газон современного технологичного образца

22 мая 2024, 22:59 | Обновлено 22 мая 2024, 23:06
749
0
Динамо обновляет газон на клубном стадионе. Киевляне отказали Заре
УПЛ. Стадион Динамо

Киевское Динамо обновляет газон на двух полях – на клубном стадионе им. Лобановского и на одном из тренировочных полей, сообщает ТаТоТаке.

Руководство Зари обращалось к коллегам из киевского клуба с просьбой провести домашний матч 30-го тура против Колоса на стадионе Динамо в связи с занятостью Арены Левый берег (там свой решающий матч сыграет Металлист 1925 против Вереса).

Киевляне были вынуждены ответить отказом из-за того, что на стадионе Динамо начали перестилать газон более современного технологического образца. Та же процедура сейчас проходит и на тренировочном поле №2 на базе бело-голубых в Конча-Заспе.

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Динамо Киев газон стадион Динамо им. Валерия Лобановского Заря - Колос Заря Луганск Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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