ВИДЕО. Адемола Лукман оформил дубль. Аталанта удвоила перевес над Байером

​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 играют «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

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Команды встречаются в ирландском Дублине на стадионе «Авива».

На 26-й минуте Аталанта удвоила перевес над Байером (2:0). Адемола Лукман точным ударом оформил дубль.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Аталанты и Байера

ГОЛ! 2:0. Адемола Лукман, 26 мин.