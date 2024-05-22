Лига Европы22 мая 2024, 22:32 | Обновлено 22 мая 2024, 23:43
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ВИДЕО. Адемола Лукман оформил дубль. Аталанта удвоила перевес над Байером
Команды встречаются в ирландском Дублине на стадионе «Авива»
22 мая 2024, 22:32 | Обновлено 22 мая 2024, 23:43
768
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22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 играют «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в ирландском Дублине на стадионе «Авива».
На 26-й минуте Аталанта удвоила перевес над Байером (2:0). Адемола Лукман точным ударом оформил дубль.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Аталанты и Байера
ГОЛ! 2:0. Адемола Лукман, 26 мин.
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