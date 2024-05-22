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Лига Европы
22 мая 2024, 22:20 | Обновлено 22 мая 2024, 22:56
1064
0

ВИДЕО. Быстрый гол Аталанты. Адемола Лукман отрыл счет в финале Лиги Европы

На 12-й минуте итальянская команда вышла вперед в игре с Байером

22 мая 2024, 22:20 | Обновлено 22 мая 2024, 22:56
1064
0
ВИДЕО. Быстрый гол Аталанты. Адемола Лукман отрыл счет в финале Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 играют «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в ирландском Дублине на стадионе «Авива».

На 12-й минуте быстрый гол забила Аталанта (1:0). Адемола Лукман отрыл счет в финале Лиги Европы.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Аталанты и Байера

ГОЛ! 1:0. Адемола Лукман, 12 мин.

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Байер Аталанта Лига Европы Адемола Лукман видео голов и обзор Аталанта - Байер
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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