Лига Европы22 мая 2024, 22:20 | Обновлено 22 мая 2024, 22:56
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ВИДЕО. Быстрый гол Аталанты. Адемола Лукман отрыл счет в финале Лиги Европы
На 12-й минуте итальянская команда вышла вперед в игре с Байером
22 мая 2024, 22:20 | Обновлено 22 мая 2024, 22:56
1064
0
22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 играют «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в ирландском Дублине на стадионе «Авива».
На 12-й минуте быстрый гол забила Аталанта (1:0). Адемола Лукман отрыл счет в финале Лиги Европы.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Аталанты и Байера
ГОЛ! 1:0. Адемола Лукман, 12 мин.
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