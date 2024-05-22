Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Остался один. Бавария определила главного претендента на пост тренера
Германия
22 мая 2024, 19:40 |
1984
0

Остался один. Бавария определила главного претендента на пост тренера

Венсан Компани ведет переговоры с мюнхенским клубом

22 мая 2024, 19:40 |
1984
0
Остался один. Бавария определила главного претендента на пост тренера
Sky Sports. Венсан Компани

По информации Sky in Germany, «Бавария» определила Венсана Компани главным претендентом на пост тренера. С бельгийцем уже идут переговоры, но контракт пока не подписан.

После отказа целого ряда специалистов мюнхенский клуб обратил внимание на Компани, который вместе с «Бернли» вылетел из АПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Бернли» не комментирует эту информацию, хотя контракт Венсана с клубом рассчитан до 2028 года, поэтому «Баварии» придется выплатить компенсацию.

Ранее от варианта с «Баварией» отказались Хаби Алонсо, Ральф Рангник, Зинедин Зидан и другие. В том числе остаться в команде отказался Томас Тухель.

По теме:
Без работы не останется. Два топ-клуба интересуются Почеттино
Бавария рассматривает кандидатуру тренера, который вылетел из АПЛ
Лидер Байера признан MVP сезона в Бундеслиге
Венсан Компани Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Иван Зинченко Источник: Sky Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сериал о Шахтере выиграл награду Emmy Awards
Футбол | 22 мая 2024, 14:15 32
Сериал о Шахтере выиграл награду Emmy Awards
Сериал о Шахтере выиграл награду Emmy Awards

22 мая в Нью-Йорке состоялась церемония награждения премией Sports Emmy Awards

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22 мая 2024, 08:00 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
Бокс | 22.05.2024, 07:01
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа»
Футбол | 22.05.2024, 17:30
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа»
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бокс | 22.05.2024, 13:59
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
20.05.2024, 16:17 14
Бокс
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
21.05.2024, 11:53 2
Бокс
Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими
Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими
21.05.2024, 10:21 1
Футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
22.05.2024, 10:15
Футбол
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
21.05.2024, 09:37 1
Бокс
Де Ла Хойя отреагировал на первое место Усика в рейтинге P4P от The Ring
Де Ла Хойя отреагировал на первое место Усика в рейтинге P4P от The Ring
21.05.2024, 09:45
Бокс
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
21.05.2024, 16:28 215
Футбол
Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса
Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса
21.05.2024, 17:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем