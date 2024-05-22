Остался один. Бавария определила главного претендента на пост тренера

По информации Sky in Germany, «Бавария» определила Венсана Компани главным претендентом на пост тренера. С бельгийцем уже идут переговоры, но контракт пока не подписан.

После отказа целого ряда специалистов мюнхенский клуб обратил внимание на Компани, который вместе с «Бернли» вылетел из АПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Бернли» не комментирует эту информацию, хотя контракт Венсана с клубом рассчитан до 2028 года, поэтому «Баварии» придется выплатить компенсацию.

Ранее от варианта с «Баварией» отказались Хаби Алонсо, Ральф Рангник, Зинедин Зидан и другие. В том числе остаться в команде отказался Томас Тухель.