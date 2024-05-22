Элина СВИТОЛИНА: «Цель – стать первой ракеткой мира и турнир Grand Slam»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, что сохраняет перед собой цель стать первой ракеткой мира и выиграть турнир Grand Slam.

«Конечно, у меня есть высокие цели, и я всегда их ставила перед собой. Безусловно, у меня есть конечная цель, как, я думаю, у каждого теннисиста – выиграть турнир Grand Slam и стать №1 в мире. Но я думаю, что важно также осознавать, что тот путь, который я прошла за эти годы, находясь в топ-10, топ-5 в течение нескольких лет, этого тоже может быть достаточно. Я чувствую, что это постоянный процесс принятия и движения вперед с тем, что ты имеешь. Примите то, что имеете, и просто черпайте из этого уверенность. Например, когда я была, скажем, 50-й в мире, я мечтала и работала над тем, чтобы попасть в топ-10, и всегда думала: когда я попаду в топ-10, я больше не буду беспокоиться о результатах, о рейтинге и прочем».

«Поэтому независимо от рейтинга, важно знать, чего ты уже достигла, сколько работы ты уже проделала, и быть довольным всем этим: турнирами, которые ты выиграла, трудными матчами, где ты смогла сдержать нервы. Так что для меня это всегда процесс, когда я напоминаю самой себе, что я уже многого достигла в своей карьере, и даже если завтра мне придётся остановиться, я смогу жить в мире с собой».

«Это всегда постоянный процесс – напоминать себе, что не стоит быть слишком строгой к себе», – сказала Свитолина в интервью сайту Rolan Garros.