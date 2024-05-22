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WTA
22 мая 2024, 17:48 | Обновлено 22 мая 2024, 18:35
514
7

Элина СВИТОЛИНА: «Цель – стать первой ракеткой мира и турнир Grand Slam»

Украинка уже довольна своей карьерой, но стремится к большему

22 мая 2024, 17:48 | Обновлено 22 мая 2024, 18:35
514
7
Элина СВИТОЛИНА: «Цель – стать первой ракеткой мира и турнир Grand Slam»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, что сохраняет перед собой цель стать первой ракеткой мира и выиграть турнир Grand Slam.

«Конечно, у меня есть высокие цели, и я всегда их ставила перед собой. Безусловно, у меня есть конечная цель, как, я думаю, у каждого теннисиста – выиграть турнир Grand Slam и стать №1 в мире. Но я думаю, что важно также осознавать, что тот путь, который я прошла за эти годы, находясь в топ-10, топ-5 в течение нескольких лет, этого тоже может быть достаточно. Я чувствую, что это постоянный процесс принятия и движения вперед с тем, что ты имеешь. Примите то, что имеете, и просто черпайте из этого уверенность. Например, когда я была, скажем, 50-й в мире, я мечтала и работала над тем, чтобы попасть в топ-10, и всегда думала: когда я попаду в топ-10, я больше не буду беспокоиться о результатах, о рейтинге и прочем».

«Поэтому независимо от рейтинга, важно знать, чего ты уже достигла, сколько работы ты уже проделала, и быть довольным всем этим: турнирами, которые ты выиграла, трудными матчами, где ты смогла сдержать нервы. Так что для меня это всегда процесс, когда я напоминаю самой себе, что я уже многого достигла в своей карьере, и даже если завтра мне придётся остановиться, я смогу жить в мире с собой».

«Это всегда постоянный процесс – напоминать себе, что не стоит быть слишком строгой к себе», – сказала Свитолина в интервью сайту Rolan Garros.

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Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 7
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Nba37
Просто смешно, ни разу не выходила в финал большого шлема 
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-1
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Stanislav Matusevych
На поточний момент це вже не смішно. Те, чого Еліна досягла раніше, безумовно, круто, і, думаю, ще багато років жодна українка не зможе повторити ці здобутки. Але найкращі роки вже позаду, і всерйоз мову про першу сходинку рейтингу та Шолом зараз вести просто недоречно.
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-2
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