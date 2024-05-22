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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа»
Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 17:30 |
454
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа»

Артем рад выступать на уровне медиалиги

22 мая 2024, 17:30 |
454
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа»
Instagram. Артем Милевский

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский доволен тем, что после сложного периода в жизни сумел вернуться в футбол и выступает в медиалиге за команду «Игнис».

«То, что я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа. Я проделал зимой огромную работу, провел в зале очень много времени...».

«Хорошо, что познакомился с представителями «Игниса». Мы собрались делать хорошие дела – помогать ВСУ, привлекать детей. И продолжим это делать».

«Но я тренироваться просто так не могу, поэтому играю с ними», — сказал Милевский.

Ранее сообщалось, что Артем проходил реабилитацию в клинике.

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Иван Зинченко Источник: FootballHub
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