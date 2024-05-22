Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа»

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский доволен тем, что после сложного периода в жизни сумел вернуться в футбол и выступает в медиалиге за команду «Игнис».

«То, что я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа. Я проделал зимой огромную работу, провел в зале очень много времени...».

«Хорошо, что познакомился с представителями «Игниса». Мы собрались делать хорошие дела – помогать ВСУ, привлекать детей. И продолжим это делать».

«Но я тренироваться просто так не могу, поэтому играю с ними», — сказал Милевский.

Ранее сообщалось, что Артем проходил реабилитацию в клинике.