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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома переманила спортивного директора Ниццы
Италия
22 мая 2024, 17:20 |
123
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома переманила спортивного директора Ниццы

Флоран Гизольфи подписал контракт с римским клубом

22 мая 2024, 17:20 |
123
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома переманила спортивного директора Ниццы
ФК Рома. Флоран Гизольфи

Итальянская «Рома» официально сообщила о назначении на должность спортивного директора клуба 39-летнего французского специалиста Флорана Гизольфи.

Римский клуб переманил Гизольфи из «Ниццы», где он занимал аналогичную должность с октября 2022 года. До этого с 2019 года Гихольфи был спортивным директором другого французского клуба «Ланса».

За тур до финиша сезона в Серии А «Рома» идет шестой в турнирной таблице. В Лиге Европы команда Даниэле Де Росси вылетела в полуфинале от леверкузенского «Байера».

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Рома Рим Ницца спортивный директор
Олег Дидух Источник: ФК Рома
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