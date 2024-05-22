ОФИЦИАЛЬНО. Рома переманила спортивного директора Ниццы

Итальянская «Рома» официально сообщила о назначении на должность спортивного директора клуба 39-летнего французского специалиста Флорана Гизольфи.

Римский клуб переманил Гизольфи из «Ниццы», где он занимал аналогичную должность с октября 2022 года. До этого с 2019 года Гихольфи был спортивным директором другого французского клуба «Ланса».

За тур до финиша сезона в Серии А «Рома» идет шестой в турнирной таблице. В Лиге Европы команда Даниэле Де Росси вылетела в полуфинале от леверкузенского «Байера».