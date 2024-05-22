Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАКУЛА: «Перед каждой игрой я много молюсь и прошу Боженьку помочь нам»
Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 15:52 | Обновлено 22 мая 2024, 15:53
113
2

ВАКУЛА: «Перед каждой игрой я много молюсь и прошу Боженьку помочь нам»

Полузащитник «Миная» рассказал об особенностях подготовки к матчам

22 мая 2024, 15:52 | Обновлено 22 мая 2024, 15:53
113
2
ВАКУЛА: «Перед каждой игрой я много молюсь и прошу Боженьку помочь нам»
ФК Минай. Владислав Вакула

Полузащитник «Миная» Владислав Вакула рассказал об особенностях подготовки к матчам:

«Каких-то таких особенностей, примет или предрассудков у меня нет. Просто стараюсь быть максимально сконцентрированным, хорошо высыпаться перед игрой и правильно питаться. А вообще настраиваешь себя только в своей голове, поэтому с таким настроением и подходишь к каждой игре. У меня, как и у многих ребят, есть традиция по возможности в день матча сходить в церковь. Перед каждой игрой я много молюсь и прошу Боженьку, чтобы он помог нам в очередном матче. Вот такая моя подготовка к игре».

В составе «Миная» в этом сезоне УПЛ Владислав Вакула провел 14 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

По теме:
Владимир ЧЕСНАКОВ: «В Ворскле есть небольшая задолженность»
Колос к новому сезону будет готовиться в Украине
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Я завершаю карьеру»
Владислав Вакула Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа сумма финансовых потерь из-за нелегальных стримов боя Усик – Фьюри
Бокс | 22 мая 2024, 09:50 9
Названа сумма финансовых потерь из-за нелегальных стримов боя Усик – Фьюри
Названа сумма финансовых потерь из-за нелегальных стримов боя Усик – Фьюри

Во время трансляции боя было зафиксировано 20 миллионов нелегальных просмотров

Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри
Бокс | 21 мая 2024, 22:31 2
Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри
Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри

Экс-чемпион WBC хотел бы провести четвертый бой с Тайсоном

ОФИЦИАЛЬНО. Интер перешел во владение американского фонда
Футбол | 22.05.2024, 14:20
ОФИЦИАЛЬНО. Интер перешел во владение американского фонда
ОФИЦИАЛЬНО. Интер перешел во владение американского фонда
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
Бокс | 22.05.2024, 07:01
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
Бокс | 21.05.2024, 21:29
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алекс 122
Не молиться треба а тренуватися більше 
Ответить
0
Гагик Пердонян
перед каждою ігрою
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
22.05.2024, 08:00 2
Хоккей
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
21.05.2024, 23:21 3
Футбол
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
21.05.2024, 09:37 1
Бокс
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
21.05.2024, 16:28 215
Футбол
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
20.05.2024, 18:10 15
Футбол
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
21.05.2024, 07:25 16
Бокс
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
21.05.2024, 01:11 1
Футбол
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
21.05.2024, 07:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем