ВАКУЛА: «Перед каждой игрой я много молюсь и прошу Боженьку помочь нам»

Полузащитник «Миная» Владислав Вакула рассказал об особенностях подготовки к матчам:

«Каких-то таких особенностей, примет или предрассудков у меня нет. Просто стараюсь быть максимально сконцентрированным, хорошо высыпаться перед игрой и правильно питаться. А вообще настраиваешь себя только в своей голове, поэтому с таким настроением и подходишь к каждой игре. У меня, как и у многих ребят, есть традиция по возможности в день матча сходить в церковь. Перед каждой игрой я много молюсь и прошу Боженьку, чтобы он помог нам в очередном матче. Вот такая моя подготовка к игре».

В составе «Миная» в этом сезоне УПЛ Владислав Вакула провел 14 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.